سرمربی صنعت‌ نفت آبادان استعفا داد

به گزارش ایلنا، سید سیروس پورموسوی پس از شکست دو بر صفر تیمش برابر پارس جنوبی جم اظهار داشت: «متأسفانه برخی بازیکنان آن چیزی که انتظار داریم را در زمین ارائه نمی‌کنند و این موضوع در مسابقه امشب کاملاً مشهود بود.»

وی همچنین با انتقاد از نحوه بازی تیم حریف گفت: «پارس جنوبی در طول مسابقه بارها وقت‌کشی کرد و از این بابت برای تیم رضا مهاجری متأسفم که چنین روشی را در پیش گرفته بود.»

سرمربی صنعت نفت در ادامه ادعای قابل توجهی را مطرح کرد و گفت: «مدتی است سرمربی پیشین تیم با برخی بازیکنان در ارتباط است و به نظر می‌رسد تعدادی از بازیکنان برای او بازی می‌کنند.»

پورموسوی افزود: «دوست نزدیک آن مربی نیز اکنون در باشگاه مسئولیت دارد و ظاهراً از حالا برنامه‌ریزی‌هایی برای فصل آینده در حال انجام است.»

وی درباره آینده خود در صنعت نفت نیز گفت: «با باشگاه قرارداد دو ساله دارم، اما مدیران باشگاه در صورت تمایل می‌توانند استعفای من را بپذیرند.»

تیم صنعت نفت آبادان در هفته بیست‌وهشتم لیگ دسته اول با نتیجه دو بر صفر مقابل پارس جنوبی جم شکست خورد و از جمع مدعیان صعود فاصله بیشتری گرفت.

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