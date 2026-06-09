مهاجری: مقابل صنعت نفت نشان دادیم یک خانواده واقعی هستیم

به گزارش ایلنا، رضا مهاجری پس از برتری تیمش مقابل صنعت نفت آبادان اظهار داشت: «ابتدا باید از باشگاه صنعت نفت بابت میزبانی مناسب تشکر کنم. آبادان و فوتبال خوزستان جایگاه ویژه‌ای در فوتبال ایران دارند و امیدوارم دوباره به روزهای خوب خود بازگردند.»

وی درباره شرایط تیمش پیش از این مسابقه گفت: «در روزهای گذشته شرایط ساده‌ای نداشتیم و تمرینات منظمی را پشت سر نگذاشتیم، اما باور داشتم مقابل صنعت نفت به شرایط مطلوب خواهیم رسید. خوشبختانه بازیکنان امروز نمایش خوبی ارائه کردند و نتیجه زحمات خود را گرفتند.»

سرمربی پارس جنوبی جم با اشاره به اهمیت این پیروزی عنوان کرد: «بازیکنان ما در یک مسابقه دشوار عملکرد قابل قبولی داشتند. این دیدار برای صنعت نفت اهمیت زیادی داشت اما توانستیم با تمرکز و انسجام تیمی به هدف خود برسیم.»

مهاجری ادامه داد: «امروز ثابت کردیم یک خانواده هستیم. با وجود نگرانی‌هایی که پیش از سفر وجود داشت، برای ارائه یک فوتبال جنگنده و باکیفیت وارد زمین شدیم و توانستیم به نتیجه دلخواه برسیم.»

او درباره ادامه رقابت‌های لیگ نیز گفت: «تا پایان فصل با تمام توان تلاش خواهیم کرد. شاید شرایط جدول با اهداف ابتدای فصل متفاوت باشد، اما برای کسب بهترین رتبه ممکن می‌جنگیم و اجازه نمی‌دهیم انگیزه تیم کاهش پیدا کند.»

سرمربی پارس جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: «فوتبال باید در مسیر درست خود حرکت کند و همه ما وظیفه داریم به رشد و سلامت این فضا کمک کنیم.»

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