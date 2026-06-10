فرانسه، بزرگترین صادرکننده بازیکن به دیگر تیمها در جام جهانی ۲۰۲۶
در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، فرانسه با ۷۴ بازیکن متولد این کشور که برای دیگر تیمها به میدان خواهند رفت، به عنوان بزرگترین صادرکننده استعدادها شناخته میشود. این کشور تنها سه نماینده دارد که در فرانسه متولد نشدهاند.
به گزارش ایلنا، فرانسه با ۷۴ بازیکن متولد این کشور که در تیمهای ملی دیگر کشورها در جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان خواهند رفت، در صدر جدول کشورهای "صادرکننده" بازیکن قرار دارد. این لیست شامل ستارههای بزرگ فوتبال و همچنین بازیکنان کمتر شناخته شده از تیمهای ملی کوچکتر است. یکی از این بازیکنان، پسر زینالدین زیدان، اسطوره فوتبال فرانسه، یعنی لوکا زیدان است.
تیم ملی الجزایر با ۱۳ بازیکن متولد فرانسه، بیشترین تعداد را در بین دیگر کشورها دارد. نیمی از لیست دعوتشدگان این تیم از بازیکنان متولد فرانسه تشکیل شده است. پس از الجزایر، هایتی با ۱۲ بازیکن و جمهوری دموکراتیک کنگو با ۱۱ بازیکن در رتبههای بعدی قرار دارند. این سه کشور سابقاً مستعمره فرانسه بودهاند.
از جمله بازیکنان مشهور متولد فرانسه که برای دیگر کشورها بازی خواهند کرد، میتوان به ریاض محرز، ستاره الجزایر و بازیکن منچسترسیتی، و گولا دوئه از ساحل عاج اشاره کرد. لوکا زیدان، دروازهبان الجزایر و پسر زیدان، پس از سالها بازی در تیمهای ملی پایه فرانسه، تصمیم به بازی برای کشور آفریقاییاش گرفت.
در تیم ملی فرانسه، تنها سه بازیکن وجود دارند که در این کشور متولد نشدهاند. اولی، اولیویه الیسی، بازیکن انگلیسی است که به تازگی درخشش خوبی داشته است. همچنین مارکوس تورام، مهاجم اینتر میلان و پسر لیلیان تورام، قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸، و دروازهبان ذخیره، بریس سامبا، که در جمهوری دموکراتیک کنگو متولد شده است، از دیگر نمایندگان این تیم هستند.
در ادامه، لیست کشورهایی که بیشترین تعداد بازیکن متولد فرانسه را دارند، به شرح زیر است:
- الجزایر: ۱۳ بازیکن
- هایتی: ۱۲ بازیکن
- جمهوری دموکراتیک کنگو: ۱۱ بازیکن
- سنگال: ۱۰ بازیکن
- ساحل عاج: ۸ بازیکن
- مراکش: ۶ بازیکن
- تونس: ۵ بازیکن
- کیپورد: ۳ بازیکن
- غنا: ۳ بازیکن
- قطر: ۱ بازیکن
- اسپانیا: ۱ بازیکن
- مصر: ۱ بازیکن