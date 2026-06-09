به گزارش ایلنا، گلر تأکید کرد که ترکیه تنها به حضور در این مسابقات فکر نمی‌کند و بلکه به دنبال قهرمانی است. بایندیر گفت: "ما باید بازی به بازی پیش برویم و امیدواریم که در نهایت موفق شویم. چرا که نه؟ ما هم می‌توانیم قهرمان شویم."

این دروازه‌بان ۲۸ ساله در سال ۲۰۰۲ تنها ۴ سال داشت و به یاد دارد که تیم ملی ترکیه در آن سال به مقام سوم جام جهانی رسید. در آن دوره، ترکیه دو بار با برزیل، قهرمان آن سال، روبرو شد و در مرحله گروهی با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد و در نیمه‌نهایی نیز با گل رونالدو ۱ بر ۰ مغلوب شد. اما در بازی برای کسب مدال برنز، ترکیه موفق شد کره جنوبی را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد.

بایندیر همچنین به اعتماد به نفس تیم اشاره کرد و گفت: "این موفقیت تاریخی به ما اعتماد به نفس می‌دهد. ما تیم بسیار خوبی داریم و بسیاری از بازیکنان ما در اروپا بازی می‌کنند و از توانایی‌های خود آگاه هستند. امیدوارم که بتوانیم در این دوره از جام جهانی بهتر عمل کنیم."

تیم ملی ترکیه در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف استرالیا خواهد رفت. این بازی روز یکشنبه ۱۴ ژوئن ساعت ۱ بامداد برگزار می‌شود. ترکیه در گروه D با تیم‌های ایالات متحده و پاراگوئه هم‌گروه است.

جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد و با ۱۰۴ بازی، افتتاحیه این مسابقات در تاریخ ۱۱ ژوئن با دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی در استادیوم آزتکا آغاز می‌شود. مرحله حذفی از ۲۸ ژوئن شروع خواهد شد و فینال در تاریخ ۱۹ ژوئیه در استادیوم متلایف برگزار می‌شود.

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