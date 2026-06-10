به گزارش ایلنا، از زمان برگزاری اولین دوره جام جهانی در سال ۱۹۳۰ ، ۴۹۲ تیم در این رقابت‌ها گلزنی کرده‌اند. در حالی که این رقابت‌ها به تیم‌های ملی اختصاص دارد، هواداران همیشه دوست دارند نام باشگاه‌های خود را در صدر جدول ببینند. با آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ در روز پنجشنبه ( ۱۱ ژوئن )، رقابت برای بهترین گلزن‌ها دوباره داغ خواهد شد.

در حال حاضر، بایرن مونیخ با ۷۹ گل، بارسلونا با ۷۸ گل و رئال مادرید با ۷۷ گل در صدر جدول گلزنان جام جهانی قرار دارند. در ادامه، دو تیم ایتالیایی اینتر و یوونتوس به ترتیب با ۷۱ و ۵۹ گل در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. تیم غیر اروپایی که در این لیست قرار دارد، پنیارول از اروگوئه است که با ۳۹ گل در جایگاه نهم قرار دارد. وازکو به عنوان بهترین باشگاه برزیلی با ۲۹ گل در رتبه ۱۴ قرار دارد.

در میان باشگاه‌های آمریکای جنوبی، برزیلی‌ها در صدر جدول قرار دارند. از ۱۳ تیم قاره که حداقل ۱۰ گل در تاریخ این رقابت‌ها به ثمر رسانده‌اند، ۸ تیم از برزیل هستند. پنیارول با ۳۹ گل در صدر قرار دارد و وازکو با ۲۹ گل در رتبه دوم است. همچنین ریورپلاته از آرژانتین تنها تیم غیر برزیلی در این لیست است.

در مجموع، ۱۴ باشگاه برزیلی نام خود را در تاریخ جام جهانی با حداقل یک گل ثبت کرده‌اند. از ۱۵۶ گلی که بازیکنان برزیلی در این رقابت‌ها به ثمر رسانده‌اند، ۱۴۷ گل برای تیم ملی برزیل بوده است. سایر گل‌ها به کشورهای دیگر تقسیم شده‌اند: سه گل برای پاراگوئه، دو گل برای شیلی و اروگوئه و یک گل برای آرژانتین و پرو.

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