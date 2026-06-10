حکم جنجالی پرونده پر سر و صدا: ممنوعیت آقای مالک از تماس با زنان!

به گزارش ایلنا، باشگاه وستهام به دلیل نگرانی‌های مربوط به ایمنی، دیوید سالیوان، مالک مشترک خود را از برقراری تماس با تیم‌های زنان و جوانان این باشگاه به مدت سه سال منع کرده است. فدراسیون فوتبال انگلیس در سال ۲۰۲۳ پس از دریافت ادعاهایی درباره رفتار سالیوان، که در آن زمان هم‌چنین رئیس مشترک باشگاه بود، یک تحقیق در مورد ایمنی آغاز کرد.

در پاسخ به این ادعاها، گروهی متشکل از نمایندگان باشگاه، فدراسیون فوتبال و مقامات محلی تصمیم به جلوگیری از دسترسی سالیوان به تیم‌های جوانان و زنان باشگاه گرفتند. همچنین، او از حضور در مسابقات این تیم‌ها منع شده و این ممنوعیت تا به امروز ادامه دارد. سالیوان به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداده است، اما پیش‌تر ادعاهای نادرستی را که به او نسبت داده شده، رد کرده است.

ممنوعیت‌ها به‌طور عمومی اعلام نشده و سالیوان همچنان چهره‌ای برجسته در باشگاه باقی مانده و به‌طور منظم در جایگاه مدیران برای مسابقات تیم مردان در استادیوم لندن حضور داشته است. او بزرگ‌ترین سهام‌دار باشگاه باقی مانده، هرچند که در روز شنبه، پیش از تحقیقات بی‌بی‌سی و تایمز، از سمت خود به عنوان رئیس مشترک و مدیر وستهام استعفا داد. در این تحقیقات، چندین زن از سوءاستفاده‌های احتمالی سالیوان از قدرتش و شکار آن‌ها برای روابط جنسی شکایت کرده‌اند.

سالیوان ادعاهای مطرح شده را رد کرده و گفته است که می‌خواهد بر روی مبارزه با آنچه که او "ادعاهای نادرست و کاملاً دروغین و قدیمی" می‌نامد، تمرکز کند و این تحقیقات را "به‌طور بنیادی ناعادلانه" توصیف کرده است. باشگاه وستهام و فدراسیون فوتبال هر دو اعلام کردند که تدابیر ایمنی قوی دارند، اما نمی‌توانند در مورد موارد فردی اظهار نظر کنند.

ادعاها به دهه‌ها قبل برمی‌گردد، زمانی که سالیوان از صنعت پورنوگرافی، روزنامه‌ها و فوتبال ثروت زیادی به دست آورد. تمام این ادعاها از سوی زنانی مطرح شده که در اواخر نوجوانی یا اوایل بیست سالگی بودند و مدل‌های جوانی بودند که به دنبال کار در روزنامه‌های دیلی و سان‌دی اسپورت سالیوان بودند. تحقیقات بی‌بی‌سی و تایمز همچنین نشان داد که هشت زن، از جمله یکی که بخشی از تحقیق بوده، به پلیس درباره رفتار سالیوان اطلاع داده‌اند. هیچ‌یک از این موارد به اتهاماتی منجر نشده است.

پلیس متروپولیتن اعلام کرد که این‌گونه ادعاها را "بسیار جدی" می‌گیرد و "هرگونه اطلاعات یا شواهد ارائه شده به پلیس ارزیابی خواهد شد و تحقیقات مناسب انجام خواهد شد". نهاد مستقل فوتبال نیز اعلام کرد که با وستهام در مورد "ادعاهای بسیار جدی" مطرح شده درباره سالیوان تماس گرفته و در حال جستجوی "اطلاعات فوری" از او درباره صلاحیتش برای این سمت است.

سخنگوی نخست‌وزیر، سر کیر استارمر، ادعاهای زنان را "تکان‌دهنده" توصیف کرد. الکس دیویس-جونز، نماینده کارگر و وزیر سابق قربانیان، گفت که او "وحشت‌زده اما متأسفانه غافلگیر نشده" وقتی که برای اولین بار از ادعاهای علیه دیوید سالیوان مطلع شد. او خواستار بررسی نحوه برخورد پلیس با اطلاعات ارائه شده درباره سالیوان و اقداماتی که توسط فدراسیون فوتبال و وستهام انجام شده، شد.

وستهام اعلام کرد که تدابیر ایمنی واضح و قوی در اختیار دارد و نمی‌تواند در مورد "هر موضوع ایمنی فردی" به‌طور خاص اظهار نظر کند. در بیانیه استعفای خود، سالیوان گفت که "پس از یک عمر صرف شده در ساخت کسب‌وکارها در صنعت بزرگسالان که در آن با هزاران زن ملاقات کرده‌ام، متأسفانه اجتناب‌ناپذیر است که تعدادی از ادعاهای نادرست درباره رفتار نامناسب به من نسبت داده شود".

سالیوان ۷۷ ساله به مدت ۱۶ سال رئیس مشترک باشگاه بود و پس از درگذشت شریک تجاری‌اش، دیوید گلد، در ژانویه ۲۰۲۳ ، بزرگ‌ترین سهام‌دار واحد باشگاه شد.

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