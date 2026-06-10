کارت زرد به اینفانتینو: فیفا کنترل جام جهانی را از دست داده است

به گزارش ایلنا، در حالی که تنها ۴۸ ساعت تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده است، نگرانی‌ها درباره ورود هواداران و مقامات به ایالات متحده افزایش یافته است. عمر آرتان، داور شماره یک آفریقا از سومالی، به دلیل مشکلات ویزا نتوانست در این مسابقات قضاوت کند. او پس از یک مصاحبه ۱۱ ساعته با مقامات مهاجرت در میامی، به کشورش بازگشت.

پیرا پاوار، مدیر اجرایی گروه مبارزه با تبعیض Fare، گفت: "واضح است که نگرانی‌ها درباره سیاست ویزای ایدئولوژیک و تبعیض‌آمیز دولت ایالات متحده به حقیقت پیوسته است." او همچنین به این نکته اشاره کرد که هرگز شاهد چنین وضعیتی برای یک داور رسمی فیفا نبوده‌ایم.

آرتان در سال گذشته قضاوت چندین بازی مهم را بر عهده داشته است، از جمله فینال لیگ قهرمانان آفریقا و بازی رده‌بندی جام جهانی زیر ۲۰ سال در شیلی. او در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت: "هر داوری آرزو دارد به جام جهانی برود. وقتی انتخاب می‌شوید، احساس می‌کنید که تمام زحماتتان ارزشمند بوده است."

با این حال، به جای اینکه آرتان به عنوان اولین داور سومالیایی در جام جهانی قضاوت کند، او اکنون در راه بازگشت به موگادیشو است. او در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز گفت که با وجود داشتن مدارک و ویزای مناسب، به مدت چند ساعت بازداشت شد.

اندرو جیولیانی، که رهبری گروه ویژه کاخ سفید برای جام جهانی را بر عهده دارد، گفت: "این تصمیم درست بود و من از آن حمایت می‌کنم." این داستان نشان می‌دهد که هیچ‌کس از این دولت معافیت ویژه‌ای دریافت نخواهد کرد، از جمله نمایندگان تیم‌های ملی و هواداران.

در حالی که ترامپ در سال ۲۰۱۷ یکی از نخستین دستورات اجرایی خود را برای ممنوعیت سفر از هفت کشور مسلمان، از جمله سومالی، صادر کرد، این موضوع اکنون به چالشی بزرگ برای فیفا تبدیل شده است. اینفانتینو در گذشته گفته بود که هر تیمی که به جام جهانی راه یابد باید به کشور میزبان دسترسی داشته باشد، اما اکنون این سخنان او به نظر بی‌معنی می‌رسد.

با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی، نگرانی‌ها درباره تأثیر سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده بر ورود هواداران و مقامات به شدت افزایش یافته است. این وضعیت نه تنها بر داوران بلکه بر هواداران و تیم‌ها نیز تأثیر گذاشته است و سوالاتی را درباره کنترل فیفا بر این رویداد بزرگ به وجود آورده است.

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