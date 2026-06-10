به گزارش ایلنا، در کنفرانس خبری که روز سه‌شنبه در مجموعه ورزشی شهر فوتبال اوئیرش، در حومه لیسبون برگزار شد، روبرتو مارتینز، سرمربی تیم ملی پرتغال، به تجربه و رهبری کریستیانو رونالدو در تیم اشاره کرد و گفت: "کاپیتان ما در روزمره یک الگو است. او ۲۴ ساعت در تلاش است تا به بهبود و کمک به تیم بپردازد."

کریستیانو رونالدو، که در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان کاپیتان تیم ملی پرتغال انتخاب شده است، اعلام کرده که این مسابقات آخرین دوره حرفه‌ای او خواهد بود. با این حال، مارتینز تأکید کرد که نه تنها رونالدو، بلکه سایر بازیکنان نیز به آینده فکر نمی‌کنند. او افزود: "تمرکز (رونالدو) بر روی تمرین امروز است، او می‌خواهد در تمرین بهترین باشد و مفاهیم را برای فردا به کار گیرد و به پوشیدن پیراهن پرتغال افتخار کند."

مهاجم سابق رئال مادرید که هم‌اکنون در تیم النصر عربستان بازی می‌کند، یکی از بازیکنانی خواهد بود که فردا چهارشنبه در دیدار دوستانه پرتغال مقابل نیجریه به میدان خواهد رفت. این بازی آخرین آزمون قبل از شروع جام جهانی است.

روبرتو مارتینز همچنین اظهار داشت که بازیکنانش "تازگی" دارند و برای سه بازی ابتدایی این تورنمنت، که شامل جمهوری دموکراتیک کنگو، ازبکستان و کلمبیا در گروه K می‌شود، آماده هستند. پرتغال در دیدار با نیجریه، که "حریفی چالش‌برانگیز" با "مهاجمان بسیار سریع و قوی" است، به دنبال آماده‌سازی برای رویارویی با کنگو خواهد بود.

در همین راستا، فرانسیسکو ترینکائو، وینگر اسپورتینگ لیسبون و بازیکن سابق بارسلونا، از "شور و شوق" پرتغالی‌ها برای این رقابت‌ها سخن گفت و افزود: "ما باید همیشه اعتماد به نفس داشته باشیم و باور کنیم. این یک تورنمنت بسیار دشوار است، اما ما بازیکنان فوق‌العاده و با کیفیتی داریم. باید با اعتقاد به این که می‌توانیم به موفقیت‌های زیبایی دست یابیم، پیش برویم."

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