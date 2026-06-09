به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی سنگال و ازبکستان پس از ورود به ایالات متحده برای شرکت در جام جهانی، مجبور به انجام بازرسی‌های دقیق و اجازه دادن به سگ‌های پلیس برای جستجوی وسایل شخصی خود شدند. این موضوع منجر به صحنه‌های غیرمعمولی برای هر دو تیم شد.

تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌دهد که یک مأمور آمریکایی در فرودگاه سن‌آنتونیو (تگزاس) به طور دقیق از پاته سیس، بازیکن تیم ریو والکانو و ملی‌پوش سنگال، بازرسی می‌کند. این بازرسی بلافاصله پس از پیاده شدن او از هواپیما انجام شد، در حالی که سایر اعضای تیم منتظر نوبت خود بودند.

اگرچه بازیکنان باید تحت کنترل‌های مهاجرتی قرار بگیرند، اما این نوع بازرسی‌های امنیتی در باند فرودگاه غیرمعمول است. تیم ازبکستان نیز روز دوشنبه در موقعیتی مشابه قرار گرفت، زمانی که اعضای این تیم قبل از برگزاری یک بازی دوستانه در نیویورک از اتوبوس پیاده شدند.

مأموران امنیتی به صورت تک‌به‌تک اعضای تیم ازبکستان را بازرسی کردند و از آن‌ها خواستند که وسایل خود را در مکانی جداگانه قرار دهند تا سگ‌های پلیس بتوانند آن‌ها را جستجو کنند، پیش از آنکه اجازه ورود به استادیوم را پیدا کنند. "به ما گفتند که این قوانین است، اما در نهایت این کنترل فقط برای ما بود"، این جمله را فابیو کاناوارو، سرمربی ازبکستان و بازیکن سابق ایتالیایی، پس از این حادثه به رسانه‌ها گفت.

این اولین بار نیست که چنین جنجالی در هفته‌های پیش از آغاز جام جهانی به وجود می‌آید. مقامات فدرال مهاجرت روز شنبه ورود یک داور سومالیایی به ایالات متحده را که قرار بود در این تورنمنت شرکت کند، ممنوع کردند. عمر عبدالک عدیر آرتان، که به عنوان داور مرد سال ۲۰۲۵ از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) انتخاب شده بود، به دلیل مشکلات در فرآیند بررسی سوابق، "غیرقابل پذیرش" اعلام شد و ورود او به کشور رد شد. این حادثه واکنش منفی دولت سومالی را به همراه داشت که روز سه‌شنبه این ممنوعیت را "تاسف‌بار" خواند و خواستار توضیحی از واشنگتن و فیفا شد.

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