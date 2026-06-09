پیام رسمی رئال مادرید برای جدایی آلوارو آربلوا
رئال مادرید به طور رسمی از آلوارو آربلوا جدا شد و آماده استقبال از ژوزه مورینیو است که به زودی دوباره روی نیمکت این تیم خواهد نشست.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید با انتشار یک بیانیه رسمی، جدایی آلوارو آربلوا از سمت سرمربیگری تیم اول را اعلام کرد. در این بیانیه آمده است: "رئال مادرید و آلوارو آربلوا به توافقی برای پایان دادن به تجربه او به عنوان سرمربی تیم اول دست یافتهاند." آربلوا در طول دوران بازی خود ۲۳۸ بار پیراهن رئال مادرید را بر تن کرده و در ژانویه گذشته به عنوان جانشین ژابی آلونسو منصوب شد. کارنامه او به عنوان سرمربی شامل ۱۸ پیروزی، ۲ تساوی و ۸ شکست است.
رئال مادرید در بیانیه خود از آربلوا به خاطر وفاداری، تعهد و حرفهایگریاش در طول دوران حضورش در باشگاه، از زمان حضور در آکادمی جوانان، قدردانی کرده و افزود: "او نماد ارزشهای باشگاه ماست. رئال مادرید که همیشه خانه او خواهد بود، بهترینها را برای آلوارو آربلوا و خانوادهاش در این مرحله جدید از زندگیشان آرزو میکند."
اکنون تمامی مقدمات برای بازگشت ژوزه مورینیو فراهم شده است. "مرد ویژه" به زودی دومین تجربه خود را در رهبری این باشگاه آغاز خواهد کرد. رئال مادرید برای بازگرداندن او به اسپانیا، ۱۵ میلیون یورو به بنفیکا پرداخت کرده است که این مبلغ مربوط به بند فسخ قرارداد اوست. فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه که به تازگی دوباره به این سمت انتخاب شده، خواهان بازگشت مورینیو بوده است. مورینیو فردا معرفی خواهد شد و درخواستهای اولیه خود برای تقویت تیم را آغاز کرده است، از جمله نامهایی چون گواردیول و کلافیوری. همچنین، انتقالهای دمفریس و کوناته به پایان رسیده است.