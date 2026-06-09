پیشنهاد شگفت انگیز رئال مادرید برای خرید ستاره اتلتیکومادرید

به گزارش ایلنا، رئال مادرید به وعده خود عمل کرد و پیشنهاد معروف ۱۵۰ میلیون یورویی را برای جذب جولین آلوارز، مهاجم اتلتیکو مادرید، ارائه داد. فلورنتینو پرز، رئیس رئال مادرید، این پیشنهاد را در جریان کمپین انتخاباتی خود علیه انریکه ریکلمه اعلام کرده بود و پس از انتخاب مجددش، بلافاصله برای به خدمت گرفتن این ستاره اقدام کرد.

در بیانیه‌ای رسمی، رئال مادرید اعلام کرد که این پیشنهاد به اتلتیکو مادرید ارائه شده است، اما این باشگاه آن را رد کرده است. در این بیانیه آمده است: "رئال مادرید C.F. اعلام می‌کند که پس از جلسه امروز هیئت مدیره، پیشنهادی به مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو به اتلتیکو مادرید برای انتقال جولین آلوارز ارائه کرده است. پس از بررسی و ارزیابی این پیشنهاد، اتلتیکو مادرید از این پیشنهاد قدردانی کرده و تأکید کرد که این پیشنهاد در چارچوب روابط مثبت بین دو باشگاه قرار دارد، اما آن را رد کرد و به بند فسخ بازیکن اشاره کرد."

اتلتیکو مادرید و دیگو پابلو سیمئونه هیچ تمایلی به از دست دادن این مهاجم ۲۶ ساله ندارند. در روزهای اخیر، اتلتیکو به شایعاتی که درباره نزدیک شدن ستاره‌اش به بارسلونا منتشر شده بود، در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده و آن‌ها را مسخره کرده بود. اما بند فسخ جولین آلوارز چقدر است؟

بر اساس گزارش‌ها، بند فسخ این بازیکن ۵۰۰ میلیون یورو تعیین شده است. این مبلغ به‌طور قابل توجهی بالاست و حتی برای فلورنتینو پرز و رئال مادرید نیز خارج از بازار به نظر می‌رسد. در حال حاضر، آلوارز در حال آماده‌سازی برای مسابقات جام جهانی با تیم ملی آرژانتین است و هدفش تکرار موفقیت سال ۲۰۲۲ است. فصل گذشته برای او بسیار مثبت بود: او در ۲۹ بازی لیگ، ۸ گل و ۴ پاس گل به ثبت رساند و در ۱۵ بازی لیگ قهرمانان، ۱۰ گل و ۴ پاس گل به ثمر رساند (علاوه بر ۲ گل و ۱ پاس گل در ۴ بازی کوپا دل ری). این آمار نشان‌دهنده توانایی‌های یک گالاتیکو است، اما او همچنان پیراهن اتلتیکو مادرید را بر تن دارد.

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