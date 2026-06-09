جنجال ویزا در آمریکا ادامه دارد: ایران تنها نیست!

به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در حالی که برای برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌شود، با محدودیت‌های شدید مرزی در دوران دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ مواجه است. در گذشته، فیفا توانسته بود با همکاری کشورهای میزبان، مشکلات مربوط به ویزا را به راحتی حل کند، اما این بار شرایط متفاوت است.

عمر آرتان، یکی از ۵۲ داور منصوب شده توسط فیفا برای این تورنمنت، پس از ورود به میامی از ورود به ایالات متحده محروم شد. آرتان قرار بود اولین فرد از سومالی باشد که در یک جام جهانی قضاوت می‌کند. فیفا تأیید کرد که او "نمی‌تواند تمرین کند و قضاوت کند" و از عواقب دیپلماتیک این موضوع شانه خالی کرد.

حداقل ۱۵ مقام و کادر تیم ملی ایران که به عنوان "جزء جدایی‌ناپذیر" از این کمپین توصیف شده‌اند، ویزا دریافت نکرده‌اند. در حالی که ایالات متحده ادعا می‌کند که به تمامی "کادر پشتیبانی ضروری" اجازه ورود داده است، فدراسیون فوتبال ایران می‌گوید که میزبان‌ها همچنین تخصیص بلیت برای بازی‌های گروهی خود را لغو کرده‌اند تا از حضور هواداران ایرانی جلوگیری کنند.

سرمربی تیم ملی ایران، امیر قلعه‌نویی، ابراز نارضایتی کرد و گفت: "ما از این رفتار ناراحت هستیم. این هرگز قبلاً اتفاق نیفتاده است." ایران مجبور شده است پایگاه تمرینی خود را به تیجوانا، مکزیک منتقل کند و تیم باید برای بازی‌های خود در گروه G به ایالات متحده سفر کند.

در عین حال، وضعیت ویزا برای فوتبال عراق نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. خدمات کنسولی ایالات متحده در عراق معلق شده و درخواست‌های ویزا به شدت دشوار شده است. آیمَن حسین، مهاجم ۳۰ ساله تیم ملی عراق، در فرودگاه اوهار شیکاگو به مدت نزدیک به ۷ ساعت بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. عکاس تیم، طلال صلاح، نیز به مدت بیش از ۱۰ ساعت بازداشت شد و در نهایت از ورود به ایالات متحده محروم گردید.

پرواز تیم ملی آفریقای جنوبی به دلیل مشکلات مربوط به مدارک ویزا به شدت تأخیر خورد. وزیر ورزش این کشور، گایتون مک‌کنزی، این وضعیت را "شرم‌آور و به شدت ناعادلانه" توصیف کرد و مسئولیت را به عهده فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی انداخت.

در نهایت، برنامه مجوز سفر الکترونیکی (Esta) که توسط ایالات متحده استفاده می‌شود، باعث سردرگمی هواداران بریتانیایی نیز شده است. دو خانواده که قصد داشتند از اسکاتلند در این جام جهانی حمایت کنند، تنها چند روز قبل از سفر خود با لغو وضعیت تأیید شده خود مواجه شدند.

برای هواداران جام جهانی از کشورهای خارج از چند کشور منتخب، موانع ورود هم مالی و هم اداری است. هزینه درخواست ویزای Esta ۴۰ دلار است، در حالی که ویزای بازدیدکننده استاندارد ۱۸۵ دلار هزینه دارد. به طور کلی، شانس ورود به ایالات متحده از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ به شدت کاهش یافته است.

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