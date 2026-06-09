رستمی: حتی یک مدافع برای تعویض نداشتم!
سرمربی کاراگستر پس از شکست مقابل بعثت کرمانشاه، با اشاره به مشکلات فنی و کمبود نفرات تیمش تأکید کرد شرایط برای ادامه رقابتها دشوار شده است.
به گزارش ایلنا، احد رستمی در نشست خبری پس از دیدار با بعثت کرمانشاه، با اشاره به شرایط تیمش اظهار داشت: «وقتی بازیکن مصدوم میشود، جایگزین مناسبی در اختیار نداریم و همین موضوع کار را برای ما سخت کرده است.»
وی با اشاره به گل خورده تیمش در واپسین لحظات مسابقه افزود: «شاید هزار بازی یکبار چنین اتفاقی رخ دهد که تیمی در ثانیههای پایانی گل بخورد، اما این اتفاق برای ما افتاد. با این حال از تلاش بازیکنانم که تا آخرین لحظه جنگیدند، تشکر میکنم.»
سرمربی کاراگستر همچنین به مشکلات زیرساختی و امکانات تمرینی اشاره کرد و گفت: «حتی برای تمرین روی زمین چمن طبیعی نیز با مشکل مواجه هستیم و از مسئولان میخواهیم برای حفظ این سهمیه به تیم کمک کنند.»
رستمی در پایان تأکید کرد: «من، کادر فنی و بازیکنان تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا تیم با عزت فصل را به پایان برساند و جایگاهش را حفظ کند.»