سکوت بحث برانگیز فیفا در خصوص لغو بلیت هواداران ایران
روزنامه مکزیکی «ال یونیورسال» در گزارشی به لغو سهمیه بلیت اختصاصیافته به هواداران تیم ملی ایران برای مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا پرداخت.
به گزارش ایلنا، روزنامه ال یونیورسال مکزیک در گزارشی به تازهترین مشکلات تیم ملی ایران و هوادارانش برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخته و نوشته است که فیفا سهمیه بلیت هواداران ایران برای سه مسابقه این تیم در آمریکا را لغو کرده است.
بر اساس این گزارش، هر یک از ۴۸ فدراسیون حاضر در جام جهانی مطابق مقررات فیفا حق دریافت و توزیع ۸ درصد از ظرفیت ورزشگاه محل برگزاری مسابقات تیم ملی خود را دارند؛ سهمیهای که معمولاً چند هزار بلیت برای هر دیدار را شامل میشود.
با این حال، تنها چند روز مانده به نخستین بازی ایران در جام جهانی، فدراسیون فوتبال این کشور اعلام کرده دیگر قادر به ارائه بلیت به هواداران خود نیست. ایران قرار است رقابتهایش را از ۱۵ ژوئن آغاز کند و در مرحله گروهی با نیوزیلند، بلژیک و مصر روبهرو شود.
ال یونیورسال نوشته است که فیفا به درخواست این رسانه برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخی نداده است.
این روزنامه مکزیکی همچنین تأکید کرده که این اتفاق در ادامه تنشهای موجود میان فوتبال ایران، فیفا و ایالات متحده رخ داده است. آمریکا یکی از سه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است و پیشتر نیز محدودیتهایی برای ورود برخی اعضای کاروان ایران اعمال شده بود.
در ادامه گزارش آمده است که تیم ملی ایران اکنون اردو و مقر خود را در شهر تیخوانای مکزیک برپا کرده است؛ در حالی که پیش از آغاز تنشهای اخیر، قرار بود در شهر توسان ایالت آریزونا مستقر شود.
ال یونیورسال همچنین به گزارشهایی اشاره کرده که بر اساس آنها برای تعدادی از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران نیز ویزای ورود به آمریکا صادر نشده است. ایران قرار است در مرحله گروهی مقابل بلژیک در اینگلوود و برابر مصر در سیاتل به میدان برود.
در این گزارش توضیح داده شده که فدراسیونهای حاضر در جام جهانی معمولاً سهمیه بلیت خود را میان هواداران وفادار توزیع میکنند؛ افرادی که در مسابقات داخلی و خارجی تیم ملی حضور مستمر دارند.
این روزنامه مکزیکی در ادامه یادآور شده است که ساکنان ایران از سال گذشته مشمول محدودیتهای سفر به آمریکا شدهاند و به همین دلیل دریافت مجوز ورود برای بسیاری از هواداران ایرانی دشوار بوده است. با این حال مشخص نیست چه تعداد از بلیتهای اختصاصیافته به ایران پس از قرعهکشی جام جهانی در دسامبر گذشته به ایرانیان خارج از کشور، از جمله ساکنان آمریکا، فروخته شده بود.
ال یونیورسال همچنین به اظهارات قدیمی جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اشاره کرده است. اینفانتینو در سال ۲۰۱۷ و در جریان روند ارائه پرونده مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برای میزبانی جام جهانی گفته بود: «وقتی صحبت از رقابتهای فیفا میشود، هر تیمی که به جام جهانی صعود میکند، به همراه هواداران و مسئولانش باید امکان ورود به کشور میزبان را داشته باشد؛ در غیر این صورت برگزاری جام جهانی معنایی نخواهد داشت.»