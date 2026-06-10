به گزارش ایلنا، بیشتر بازیکنان تیم فوتبال بارسلونا در حال تمرین با تیم‌های ملی خود برای شرکت در جام جهانی هستند، اما برخی از بازیکنان به دلیل عدم حضور در این مسابقات، از تعطیلات خود بهره‌مند شده‌اند. یکی از این بازیکنان، مارک کاسادو است که به همراه نامزدش، نوا برئا، چند روزی را در تانزانیا گذرانده و تصاویر زیبایی از این سفر به اشتراک گذاشته است. پیش از این سفر، آن‌ها به فورمنترا نیز رفته بودند.

در همین حال، دروازه‌بان لهستانی، وویچک شچسنی، دهمین سالگرد ازدواجش با همسرش مارینا را با یک جشن بزرگ و پر از مهمانان مشهور جشن گرفت. از جمله مهمانان این مراسم، روبرت لواندوفسکی و آنا لواندوفسکا بودند که اکنون باید درباره مرحله بعدی زندگی خود پس از پایان دورانشان در بارسلونا تصمیم‌گیری کنند.

الکساندر بالده نیز به تازگی در یک باشگاه بوکس در بارسلونا تمرین کرده و تصاویری از روزهای آزاد خود در یک مقصد رویایی منتشر کرده است. جرارد مارتین، مدافع بارسلونا، به تازگی در مایورکا به سر می‌برد و این موضوع را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.

مارک برنال، که به تازگی برای کمک به تیم ملی اسپانیا در تمرینات پیش از سفر به ایالات متحده مشغول بود، آغاز تعطیلاتش را به تعویق انداخته بود. او اکنون از روزهای آزاد خود لذت می‌برد و از فرصت استفاده کرده تا تاتو بزرگش را بر روی بازوی راستش به پایان برساند.

روونی بارگدی، بازیکن سوئدی، نیز در آخر هفته گذشته به مونیخ سفر کرده و از گرند پری فرمول 1 لذت برده است. او تصاویری از اقامتش در این شهر لوکس منتشر کرده و نشان داده که پس از پایان فصل، زمان خوبی را سپری کرده است.

بازیکنان بارسلونا که در جام جهانی حضور ندارند، تا 13 ژوئیه تعطیلات دارند و در این تاریخ برای شروع پیش‌فصل تحت نظر هانسی فلیک در شهر ورزشی جوان گامپر دعوت شده‌اند. بنابراین، آن‌ها هنوز زمان کافی برای لذت بردن از تابستان و تجدید قوا برای فصل جدید دارند.

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