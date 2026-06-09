اعتراف ستاره مکزیک درباره رافا مارکز
جوهان واسکز، مدافع تیم ملی فوتبال مکزیک، در مصاحبهای به اهمیت کمکهای رافا مارکز، دستیار سرمربی خاویر آگیره، در بهبود کنترل توپ تیم اشاره کرد و از رابطه نزدیکش با ادسون آلوارز صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، جوهان واسکز، مدافع تیم ملی فوتبال مکزیک، روز سهشنبه در مصاحبهای به نقش مؤثر رافا مارکز در بهبود بازی با توپ تیم ملی اشاره کرد. او گفت: "من سعی میکنم از تجربه دفاعیام بیشترین بهره را ببرم و رافا مارکز به من در این زمینه کمک زیادی میکند، نه تنها به من، بلکه به تمام بازیکنان."
این بازیکن ۲۷ ساله که از نواجوآ، سونورا است، در حال آمادهسازی برای بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ است که در آن تیم ملی مکزیک روز پنجشنبه در استادیوم آزتکا به مصاف آفریقای جنوبی خواهد رفت. واسکز تأکید کرد که حضور یک بازیکن با تجربهای چون مارکز، که خود یک افسانه در بارسلونا و تاریخساز در تیم ملی مکزیک است، سطح بازی همه همتیمیهایش را ارتقا داده است.
او همچنین درباره رابطه نزدیکش با ادسون آلوارز، همتیمیاش در خط دفاعی، گفت: "با ادسون مانند برادر هستیم و سالهاست که یکدیگر را میشناسیم. افتخار میکنم که در خط دفاعی با او بازی میکنم و امیدوارم این آخرین بازی یا آخرین جام جهانیمان نباشد. هر دو منتظر شروع این رقابت هستیم."
در ادامه، متئو چاوز، مدافع ۲۲ ساله که برای AZ آلکمار در اریدهویژه بازی میکند، درباره تغییراتی که این تیم در دوران خاویر آگیره تجربه کرده، صحبت کرد. او گفت: "امروز با تمرکز و هدفگذاری برای کسب سه امتیاز به میدان میرویم. قبلاً هدف ما بهبود عملکرد و نشان دادن خود برای کسب جایگاه در تیم بود، اما حالا میدانیم که نتیجه از همه چیز مهمتر است و در تلاش برای ایجاد یک ایده بازی هستیم که احساس میکنم به آن دست یافتهایم."
چاوز همچنین برای کاهش استرس ناشی از بازیهای جهانی، به دنبال مشغول کردن ذهنش با فعالیتهای روزمره است و میگوید: "برای من مفید است که زیاد فکر نکنم و به بازی با ذهنی آرام برسم. دوست دارم سناریوهایی که به من کمک نمیکند را کنار بگذارم و به تمرینات روزانهام بپردازم. نمیدانم آیا بازی خواهم کرد یا نه، اما آمادهام تا هر چیزی که نیاز باشد را انجام دهم."