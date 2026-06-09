انتقاد تند جان تری از تیم ملی انگلیس: شما برای قهرمانی نیستند
جان تری، کاپیتان پیشین تیم ملی انگلیس، به انتقاد از انتخابهای توماس توخل برای ترکیب تیم ملی در جام جهانی پرداخت و گفت که ۱۱ بازیکن از ۲۶ بازیکن دعوت شده به این مسابقات، برای قهرمانی کافی نیستند.
به گزارش ایلنا، جان تری، کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس، از برخی تصمیمات توماس توخل در انتخاب فهرست نهایی این تیم برای جام جهانی انتقاد کرد و معتقد است تعدادی از بازیکنان حاضر در فهرست، شایستگی حضور در این رقابتها را ندارند.
تیم ملی انگلیس که بیش از یک هفته است تمرینات خود را در ایالات متحده دنبال میکند، خود را برای نخستین دیدار جام جهانی در تاریخ ۱۷ ژوئن برابر کرواسی آماده میکند.
پس از آنکه چهار بازیکن آرسنال شامل بوکایو ساکا، دکلان رایس، ابراچی ازه و نونی مادوئکه به دلیل حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا با تأخیر به اردوی تیم ملی اضافه شدند، اکنون تمامی بازیکنان در اختیار کادر فنی قرار گرفتهاند و فهرست ۲۶ نفره انگلیس کامل شده است.
با اعلام ترکیب نهایی، کنار گذاشته شدن بازیکنانی مانند فیل فودن و کول پالمر واکنشهای زیادی به همراه داشت. جان تری نیز در گفتوگو با برنامه اسپورتس آنسنسورد به این موضوع پرداخت و مدعی شد دستکم ۱۱ بازیکن حاضر در این فهرست نباید در جام جهانی حضور میداشتند.
تری در این باره گفت: «به اعتقاد من باید بهترین بازیکنان در تیم ملی حضور داشته باشند. شاید تنها ۱۳، ۱۴ یا ۱۵ بازیکن از این فهرست در صورت موفقیت انگلیس در جام جهانی نقش اصلی داشته باشند. وقتی به سایر نفرات نگاه میکنم، مطمئن نیستم بتوانند برای حضور در ترکیب اصلی رقابت جدی ایجاد کنند.»
او همچنین به حضور برخی بازیکنان کمتجربه اشاره کرد و گفت نفراتی مانند دن برن و نیکو اورایلی نخستین تورنمنت بزرگ ملی خود را تجربه میکنند و این موضوع میتواند برای تیم چالشبرانگیز باشد.
کاپیتان سابق چلسی درباره سرمربی تیم ملی انگلیس نیز اظهار داشت: «من واقعاً توماس توخل را دوست دارم. او در چلسی عملکرد موفقی داشت و قهرمانی لیگ قهرمانان را برای ما به ارمغان آورد. یکی از ویژگیهای مثبت او این است که از گرفتن تصمیمات دشوار هراسی ندارد و این موضوع را در انتخاب فهرست تیم ملی هم نشان داده است.»
تری در ادامه از عدم دعوت هری مگوایر و لوک شاو انتقاد کرد و گفت: «از نظر من مگوایر گزینه بهتری نسبت به دن برن است. اگر چند بازیکن مصدوم شوند، ترجیح میدهم مگوایر در اختیار تیم باشد.»
او در پایان با اشاره به تواناییهای مدافع منچستریونایتد افزود: «مگوایر روی ضربات ایستگاهی همیشه یک تهدید جدی محسوب میشود. البته دن برن هم این قابلیت را دارد، اما من در هر شرایطی مگوایر را انتخاب میکنم.»