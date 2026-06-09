استقبال جنجالی یک هوادار زن از تیم ملی اتریش: کی مجرده؟!

به گزارش ایلنا، تیم ملی اتریش به لس‌آنجلس، ایالات متحده رسید تا برای جام جهانی ۲۰۲۶ آماده شود. در این مراسم استقبال، یک زن هوادار با شور و شوق فراوان به دیدن بازیکنان پرداخت و با ابراز تحسین از ظاهر آن‌ها، سوال جالبی مطرح کرد: "کی تنهاست؟"

این هوادار که هویتش مشخص نیست، در حالی که به سمت بازیکنان می‌رفت، فریاد زد: "چند مرد خوش‌تیپ اینجا هستند! خدایا، شما خیلی خوب به نظر می‌رسید! آیا کسی مجرده؟ من مجردم!"

این لحظه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی به ویدئویی وایرالی تبدیل شد. در تصاویر، برخی از اعضای تیم ملی اتریش، از جمله دیوید آلابا، با لبخند به این استقبال واکنش نشان دادند.

تیم ملی اتریش که پس از ۲۸ سال به جام جهانی بازگشته است، در حال حاضر در حال آماده‌سازی نهایی خود در استادیوم هاردر در شهر گولتا است. اولین بازی این تیم در جام جهانی مقابل اردن در استادیوم لوییس در سانتا کلارا برگزار خواهد شد. اتریش در گروه J قرار دارد که شامل آرژانتین و الجزایر نیز می‌شود.

انتهای پیام/