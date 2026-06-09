نساجی ۲ - شناورسازی ۰؛ نساجی با برد خانگی صدرنشینی را تثبیت کرد
نساجی مازندران با پیروزی دو بر صفر مقابل شناورسازی قشم، سه امتیاز مهم دیگر به دست آورد و جایگاه خود را در صدر جدول لیگ دسته اول حفظ کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای هفته بیستوهشتم لیگ دسته اول فوتبال، نساجی در دیداری خانگی برابر شناورسازی قشم به میدان رفت و موفق شد با دو گل حریف خود را شکست دهد.
نیمه نخست این مسابقه با بازی متعادل دو تیم همراه بود و تلاش بازیکنان برای باز کردن دروازهها نتیجهای در پی نداشت. با این حال، تغییرات رضا عنایتی در آغاز نیمه دوم روند بازی را به سود تیمش تغییر داد.
در دقیقه ۵۵، محمدمهدی طهماسبی که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، پس از حرکتی انفرادی و عبور از مدافعان، توپ را در موقعیت مناسب برای علی نصیری فراهم کرد تا این بازیکن گل نخست نساجی را به ثمر برساند.
حملات نساجی در ادامه نیز ادامه داشت و این تیم در دقیقه ۷۵ صاحب یک ضربه پنالتی شد. فرشاد محمدیمهر پشت توپ قرار گرفت و با ضربهای دقیق اختلاف را به دو گل افزایش داد تا پیروزی تیمش قطعی شود.
این مسابقه همچنین تقابل دو آقای گل سابق فوتبال ایران روی نیمکت دو تیم بود؛ جایی که رضا عنایتی و فرشاد پیوس در قامت سرمربی مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
با این نتیجه، نساجی ۵۹ امتیازی شد و به صدرنشینی خود ادامه داد. شناورسازی قشم نیز با ۲۴ امتیاز در جمع تیمهای پایین جدول باقی ماند و همچنان برای بقا تلاش خواهد کرد.