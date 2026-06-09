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صنعت نفت ۰ - پارس جنوبی ۲؛ زنگ خطر برای آبادانی‌ها

صنعت نفت ۰ - پارس جنوبی ۲؛ زنگ خطر برای آبادانی‌ها
کد خبر : 1796658
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صنعت نفت آبادان با شکست خانگی مقابل پارس جنوبی جم، بار دیگر در مسیر صعود امتیاز از دست داد و فاصله‌اش با مدعیان بالای جدول بیشتر شد.

به گزارش ایلنا،  در آخرین دیدار روز نخست هفته بیست‌وهشتم لیگ دسته اول، صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی میزبان پارس جنوبی جم بود اما نتوانست از امتیاز میزبانی استفاده کند و با دو گل مغلوب حریف خود شد.

میهمان بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود به گل رسید. فرزاد زامهران در دقیقه ۶ روی یک حمله تیمی و پس از چند پاس متوالی، دروازه صنعت نفت را باز کرد تا پارس جنوبی با برتری راهی ادامه مسابقه شود.

در ادامه شاگردان سیروس پورموسوی برای جبران نتیجه تلاش زیادی انجام دادند اما عملکرد موفق دروازه‌بان پارس جنوبی مانع از گلزنی آبادانی‌ها شد.

در نیمه دوم نیز جریان بازی تغییر چندانی نکرد و پارس جنوبی روی یک ضدحمله حساب‌شده به گل دوم رسید. عباس بوعذار در دقیقه ۶۵ با استفاده از پاس همایون افتخاری و در موقعیت تک‌به‌تک، اختلاف را به دو گل افزایش داد.

با این نتیجه، صنعت نفت ۴۶ امتیازی باقی ماند و در ادامه کورس صعود، امتیاز مهم دیگری را از دست داد. پارس جنوبی جم نیز با کسب سه امتیاز این دیدار، ۴۳ امتیازی شد و جایگاه خود را در جمع تیم‌های بالای جدول تثبیت کرد.

 

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