اینفانتینو در نقش یک دیکتاتور خودشیفته
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، به عنوان یک دیکتاتور خودشیفته و بیاحساس توصیف شده است که قدرت او به طور فزایندهای بر فوتبال تأثیر منفی گذاشته است. منابع نزدیک به او از تغییرات چشمگیر شخصیت و رفتار او از زمانی که به ریاست فیفا رسید، خبر میدهند.
به گزارش ایلنا، در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۵، گروهی از شخصیتهای برجسته در یک مکان زیبا در جنوب یونان گرد هم آمدند. در این جمع، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، به عنوان یکی از اعضای کمیته بینالمللی المپیک حضور داشت. هدف این ملاقات انتخاب رهبر جدید این جنبش بود و اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا، نقش مهمی در این رویداد ایفا میکرد.
به گفته سه منبع معتبر، اینفانتینو به نفع کاندیدای اسپانیایی، خوان آنتونیو سمارانچ جونیور، رأی داده است. اما در عین حال، منابع نزدیک به کاندیدای رقیب، لرد سباستین کوا، احساس میکردند که اینفانتینو رأی خود را به نفع آنها خواهد داد. این موضوع نشاندهنده ابهام و پیچیدگیهای سیاسی در دنیای فوتبال است.
اینفانتینو از سال ۲۰۱۶ رئیس فیفا بوده و در حال حاضر برای انتخاب مجدد در سال آینده آماده میشود. او در این مدت، جام جهانی را از ۳۲ تیم به ۴۸ تیم افزایش داده است. با این حال، انتقادات زیادی به دلیل رفتارهایش و ارتباطاتش با دیکتاتورهای جهانی به او وارد شده است.
اینفانتینو که به عنوان یک شخصیت آرام و بیادعا شناخته میشد، به تدریج به فردی خودشیفته و حریص تبدیل شده است. او در سال ۲۰۱۶ به ریاست فیفا رسید تا از ویرانیهای ناشی از فساد در دوران سپ بلاتر پاکسازی کند. اما در طول زمان، او به شدت به قدرت و شهرت علاقهمند شده و به نظر میرسد که این موضوع بر تصمیمات او تأثیر گذاشته است.
انتقادات به اینفانتینو به دلیل رفتارهایش در موقعیتهای مختلف، از جمله عکس گرفتن در کنار تابوت پله، افزایش یافته است. او همچنین به خاطر ارتباطاتش با رهبران خودکامه مانند دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین مورد انتقاد قرار گرفته است. این رفتارها نشاندهنده تغییرات عمیق در شخصیت و اولویتهای او در طول زمان است.
در نهایت، اینفانتینو به عنوان یک شخصیت جنجالی در دنیای فوتبال شناخته میشود که قدرت و شهرت او به طور فزایندهای بر آینده این ورزش تأثیر میگذارد.