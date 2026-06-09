شوک در اولدترافورد؛ گزینه عجیب منچستریونایتد برای دروازهبانی
مدیران منچستریونایتد همزمان با بررسی تغییرات در خط دروازه، چند گزینه تازه را زیر نظر گرفتهاند که در میان آنها نامی غیرمنتظره نیز به چشم میخورد.
منچستریونایتد در حال بررسی یک انتقال غیرمنتظره برای کارل دارلو، دروازهبان لیدز یونایتد، به عنوان جایگزینی برای آلتای بایندیر است، در حالی که سام جانستون از ولورهمپتون نیز در لیست گزینهها قرار دارد.
منچستریونایتد در حال بررسی جذب کارل دارلو، دروازهبان لیدز یونایتد، به عنوان یک گزینه غیرمنتظره است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که باشگاه به دنبال جایگزینی برای آلتای بایندیر است و همچنین سام جانستون از ولورهمپتون نیز در نظر گرفته شده است.
دارلو در حال حاضر بدون قرارداد است و فصل گذشته به عنوان دروازهبان شماره یک لیدز یونایتد به کار خود ادامه داد و به این تیم در حفظ جایگاهش در لیگ برتر کمک کرد. این دروازهبان ۳۵ ساله به عنوان یک بازیکن بومی شناخته میشود که این موضوع برای نقش دروازهبان دوم در اولدترافورد مثبت ارزیابی میشود. با این حال، او همچنین مورد توجه تاتنهام هاتسپر قرار دارد.
جانستون، که او نیز یک گزینه بومی است و از آکادمی منچستریونایتد فارغالتحصیل شده، در لیست گزینهها قرار دارد. او فصل گذشته به عنوان دروازهبان دوم در ولورهمپتون فعالیت کرد، هرچند که به دلیل مصدومیت شانه، بخش پایانی فصل را از دست داد.
منچستریونایتد در نظر دارد هر دو دروازهبان بایندیر و آندره اونانا را به فروش برساند، زیرا هیچیک از آنها در برنامههای آینده باشگاه جایی ندارند. گزارشهای قبلی حاکی از آن است که دستمزد ۱۲۰,۰۰۰ پوندی هفتهای اونانا و شخصیت پرجنبوجوش او، ترک کردنش را به روی نیمکت دشوار میکند.
در عین حال، سنه لامنس پس از انتقال ۱۸ میلیون پوندی تابستان گذشته، به عنوان دروازهبان شماره یک منچستریونایتد خود را تثبیت کرده است. باشگاه همچنین تمایل دارد رادک ویتک را که در دوران قرضیاش در بریستول سیتی درخشش داشت، حفظ کند، هرچند که این دروازهبان چک به دنبال زمان بازی منظم است.
توم هیوتن به تازگی با شرایط جدیدی برای ماندن به عنوان دروازهبان سوم در اولدترافورد توافق کرده است. با وجود علاقه به دارلو و جانستون، جذب یک دروازهبان پشتیبان در اولویت اصلی منچستریونایتد نیست و تمرکز اصلی بر تقویت در سمت چپ و تقویت در خط میانی برای بازگشت به لیگ قهرمانان اروپا است.