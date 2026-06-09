اعلام رسمی رئال مادرید برای قیمت بلیتهای فصل آینده سانتیاگو برنابئو
رئال مادرید اعلام کرد که قیمت بلیتهای فصل ۲۰۲۶-۲۷ بدون تغییر باقی خواهد ماند و تسهیلاتی برای پرداخت به اعضای خود ارائه میدهد.
به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید به اعضای خود اطلاع داده است که قیمت بلیتهای فصل ۲۰۲۶-۲۷ نسبت به فصل گذشته تغییر نخواهد کرد. این باشگاه تصمیم گرفته است که تعرفههای فصل ۲۰۲۵-۲۶ را حفظ کند تا تعهد خود را به هوادارانش در شرایط افزایش عمومی قیمتها نشان دهد.
باشگاه تحت ریاست فلورنتینو پرز، در نامهای به اعضای خود جزئیات شرایط تمدید بلیتها برای فصل آینده را ارائه کرده است. در این نامه تأکید شده که هیچ افزایشی در هزینهها وجود نخواهد داشت، چه برای دارندگان بلیت یورو که شامل لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان (به جز فینالها) میشود و چه برای کسانی که فقط بلیت لیگ را دارند.
از جمله قیمتهای بالای استادیوم، بلیتهای منطقه تریبون جانبی با هزینه ۳,۲۱۱ یورو برای بلیت یورو و ۲,۴۶۲ یورو برای بلیت لیگ قرار دارند. در طرف دیگر، ارزانترین بلیتها مربوط به بخشهای پایین استادیوم است که قیمت بلیت یورو ۴۴۳ یورو و بلیت لیگ ۳۰۵ یورو است.
علاوه بر حفظ قیمتها، رئال مادرید تسهیلات جدیدی برای پرداخت بلیتها اعلام کرده است. اعضای علاقهمند میتوانند از طریق دفتر آنلاین باشگاه درخواست تأمین مالی بلیت خود را ارائه دهند. زمان انجام این کار از ساعت ۱۲:۰۰ روز ۱۰ ژوئن آغاز و تا ساعت ۱۹:۰۰ روز ۲۴ ژوئن ادامه خواهد داشت.
باشگاه همچنین از این فرصت استفاده کرده و قوانین مربوط به استفاده از بلیتها را یادآوری کرده است. اگرچه کارت بلیت قابل انتقال است، رئال مادرید هشدار داده که هرگونه استفاده نادرست یا فروش مجدد میتواند منجر به آغاز یک پرونده انضباطی توسط کمیسیون انضباط اجتماعی شود.
این مجازاتها میتواند شامل از دست دادن بلیت یا اخراج از عضویت باشد، همانطور که در اساسنامه و مقررات انضباطی باشگاه ذکر شده است. با این هشدار، باشگاه قصد دارد کنترل بیشتری بر استفاده از بلیتها داشته و با رفتارهای غیرقانونی در دسترسی به استادیوم سانتیاگو برنابئو مقابله کند.