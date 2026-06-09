وداع احساسی گریزمان با اتلتیکو مادرید

به گزارش ایلنا، آنتوان گریزمان چند هفته پیش از اتلتیکو مادرید وداع کرد. این وداع به نوعی یک "تا دیدار دوباره" بود، زیرا او اعلام کرده که تمایل دارد دوباره به این باشگاه برگردد و در کسب موفقیت‌های بیشتر به آن کمک کند. این مراسم احساسی، بیش از 60,000 نفر را در ورزشگاه متروپولیتانو جمع کرد تا از گریزمان، "گلزن افسانه‌ای" اتلتیکو تقدیر کنند.

اما در این مراسم، نکات و جزئیاتی وجود داشت که به چشم نیامد. از 10 ژوئن، مستند جدیدی به نام "آنتوان گریزمان: عاشق اتلتیکو" از شبکه موویستار پخش خواهد شد. این مستند که توسط آتلتیکو استودیو تولید شده، روز وداع گریزمان را از زمان خروج او از خانه تا ورود به ورزشگاه و سپس به هتل محل اقامت و رختکن دنبال می‌کند.

در این مستند، زندگی خانوادگی گریزمان، رابطه‌اش با هم‌تیمی‌ها و نظراتی از بازیکنانی چون کوکه، لورنته و همسرش، اریکا چوپرنا به نمایش گذاشته می‌شود. گریزمان که به کار خود در ایالات متحده ادامه خواهد داد، در این مستند به افشاگری‌هایی می‌پردازد که تا به حال ناشناخته مانده‌اند و به احتمال زیاد، دوباره احساسات هواداران اتلتیکو را برانگیخته خواهد کرد.

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