خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وداع احساسی گریزمان با اتلتیکو مادرید

وداع احساسی گریزمان با اتلتیکو مادرید
کد خبر : 1796653
لینک کوتاه کپی شد.

آنتوان گریزمان، ستاره فرانسوی فوتبال، چند هفته پیش از اتلتیکو مادرید خداحافظی کرد و در این مراسم احساسی، وعده بازگشت به این باشگاه را داد. حالا مستند جدیدی از زندگی او منتشر خواهد شد که زوایای پنهانی از این وداع را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش ایلنا، آنتوان گریزمان چند هفته پیش از اتلتیکو مادرید وداع کرد. این وداع به نوعی یک "تا دیدار دوباره" بود، زیرا او اعلام کرده که تمایل دارد دوباره به این باشگاه برگردد و در کسب موفقیت‌های بیشتر به آن کمک کند. این مراسم احساسی، بیش از 60,000 نفر را در ورزشگاه متروپولیتانو جمع کرد تا از گریزمان، "گلزن افسانه‌ای" اتلتیکو تقدیر کنند.

اما در این مراسم، نکات و جزئیاتی وجود داشت که به چشم نیامد. از 10 ژوئن، مستند جدیدی به نام "آنتوان گریزمان: عاشق اتلتیکو" از شبکه موویستار پخش خواهد شد. این مستند که توسط آتلتیکو استودیو تولید شده، روز وداع گریزمان را از زمان خروج او از خانه تا ورود به ورزشگاه و سپس به هتل محل اقامت و رختکن دنبال می‌کند.

در این مستند، زندگی خانوادگی گریزمان، رابطه‌اش با هم‌تیمی‌ها و نظراتی از بازیکنانی چون کوکه، لورنته و همسرش، اریکا چوپرنا به نمایش گذاشته می‌شود. گریزمان که به کار خود در ایالات متحده ادامه خواهد داد، در این مستند به افشاگری‌هایی می‌پردازد که تا به حال ناشناخته مانده‌اند و به احتمال زیاد، دوباره احساسات هواداران اتلتیکو را برانگیخته خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی