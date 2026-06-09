نقاشیهای دیواری در غزه با تصاویر لامین یامال و پپ گواردیولا
دو نقاشی دیواری از لامین یامال و پپ گواردیولا در شهر غزه رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، دو نقاشی دیواری به لامین یامال، ستاره بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، و پپ گواردیولا، سرمربی سابق این باشگاه، در غزه به نمایش درآمده است. این آثار هنری به عنوان نشانهای از قدردانی بابت حمایتهای آنها از فلسطین ایجاد شدهاند.
نقاشی دیواری لامین یامال در خیابان النسری، در غرب شهر غزه واقع شده است، در حالی که نقاشی پپ گواردیولا در انتهای خیابان اللبابیدی، در تقاطع با خیابان الجلا قرار دارد.
سازماندهندگان این پروژه تأکید میکنند که این نقاشیها نماد همبستگی با مردم فلسطین هستند و تأثیر مواضع لامین یامال و پپ گواردیولا را بر جامعه غزه به رسمیت میشناسند. این آثار هنری که به همت کمیته خدمات دوستان آمریکایی (AFS) و خدمات لجستیک فینیکس ایجاد شدهاند، هدفشان انتقال پیام قدردانی از غزه است.