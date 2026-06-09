به گزارش ایلنا، راشفورد که به تازگی به بارسلونا پیوسته، با نمایش‌های فوق‌العاده خود در این تیم، امیدهای هواداران و همچنین نظرات مثبت بسیاری از بازیکنان سابق را جلب کرده است. وین رونی، اسطوره منچستریونایتد، و تئو والکات، بازیکن سابق آرسنال، در یک پادکست بی‌بی‌سی به تمجید از این مهاجم پرداخته‌اند.

رونی در این پادکست ابتدا ابراز تأسف کرد که راشفورد از منچستریونایتد جدا شده و سپس به نکته‌ای مهم درباره میراثی که او می‌توانست در اولدترافورد به جا بگذارد، اشاره کرد. او گفت: "او تنها بازیکنی بود که می‌توانست رکورد من را بشکند. من به رکوردها زیاد فکر نمی‌کنم، اما فکر می‌کنم اگر یک پسر از منچستر این کار را می‌کرد، فوق‌العاده بود. اما در سال‌های اخیر، او آن‌طور که باید در صحنه نبود."

رونی همچنین ابراز کرد که "دوست داشتم او همچنان در اینجا می‌ماند" و تأکید کرد که انتقال او به بارسلونا می‌تواند به او کمک کند تا دوباره به اوج برگردد.

از سوی دیگر، والکات نیز با قاطعیت گفت: "فکر می‌کنم راشفورد نقش مهمی در این جام جهانی خواهد داشت" و به شجاعت او در جستجوی چالش‌های جدید در خارج از کشور پس از سال‌های دشوار در لیگ برتر اشاره کرد. او افزود: "من بسیار مشتاقم او را در زمین ببینم. از بین تمام بازیکنان، او بیشترین انگیزه را به من می‌دهد به خاطر تغییرات مثبتی که در روند بازی‌اش ایجاد کرده است."

راشفورد قرار است این چهارشنبه (ساعت ۲۲:۰۰) آخرین بازی دوستانه خود را برای آماده‌سازی برای جام جهانی با تیم ملی انگلیس مقابل کاستاریکا در اورلاندو برگزار کند. انتظار می‌رود او در این بازی به عنوان بازیکن اصلی در ترکیب قرار گیرد. در حالی که بارسلونا هنوز در حال بررسی وضعیت انتقال اوست، این تیم گزینه خرید ۳۰ میلیون یورویی برای جذب دائمی او دارد، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و بایرن مونیخ نیز در حال نظارت بر وضعیت اوست. عملکرد او در جام جهانی می‌تواند تأثیر زیادی بر آینده‌اش داشته باشد.

انتهای پیام/