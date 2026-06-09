نیروی زمینی ۰ - ۰ آریو اسلامشهر؛ پنالتی از دست رفت، امتیازات تقسیم شد

به گزارش ایلنا، در نخستین دیدار این هفته از رقابت‌های لیگ یک، دو تیم نیروی زمینی و آریو اسلامشهر به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

آریو بازی را هجومی آغاز کرد و در همان ثانیه‌های ابتدایی فرصت مناسبی برای گلزنی به دست آورد، اما مهاجم این تیم نتوانست از موقعیت تک‌به‌تک استفاده کند. در ادامه نیز درخشش دروازه‌بان نیروی زمینی مانع از باز شدن دروازه میزبان شد.

در نیمه دوم، نیروی زمینی بهترین فرصت خود را برای گلزنی به دست آورد. داور در دقیقه ۵۰ به سود این تیم اعلام پنالتی کرد، اما ضربه محمدحسین محمدیان توسط فرامرزی مهار شد تا دروازه آریو بسته بماند. سنگربان آریو پیش از این نیز در دیدار رفت موفق به مهار پنالتی نیروی زمینی شده بود.

در ادامه بازی متعادل دنبال شد و تلاش دو تیم برای رسیدن به گل ثمری نداشت تا مسابقه با تساوی بدون گل خاتمه پیدا کند.

با این نتیجه، آریو اسلامشهر پنجمین تساوی متوالی خود را ثبت کرد و با ۳۲ امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار گرفت. نیروی زمینی نیز با ۲۹ امتیاز در جایگاه سیزدهم ایستاد.

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