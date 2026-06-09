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سایپا ۰ - هوادار ۰؛ توقف نارنجی‌ها در بازی پرحاشیه

سایپا ۰ - هوادار ۰؛ توقف نارنجی‌ها در بازی پرحاشیه
کد خبر : 1796646
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سایپا در هفته بیست‌وهشتم لیگ دسته اول فوتبال برابر هوادار تهران به تساوی بدون گل رسید تا فرصت کاهش فاصله با مدعیان صعود را از دست بدهد.

به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای حساس بالای جدول لیگ یک، سایپا و هوادار در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف هم رفتند؛ مسابقه‌ای که با وجود موقعیت‌های گلزنی دو تیم، در نهایت برنده‌ای نداشت.

مهم‌ترین اتفاق بازی در دقیقه ۱۳ رخ داد؛ جایی که مهرداد طهماسبی، سرمربی هوادار، در فاصله‌ای کوتاه دو کارت زرد دریافت کرد و از کنار زمین اخراج شد. این اتفاق شرایط را برای تیم میهمان دشوار کرد اما تأثیری در روند نتیجه نهایی نداشت.

در ادامه هر دو تیم فرصت‌هایی برای باز کردن دروازه حریف داشتند. جدی‌ترین موقعیت سایپا در نیمه دوم و روی فرار عقیل عنافچه شکل گرفت اما واکنش مناسب مهدی نورالهی مانع از گلزنی نارنجی‌پوشان شد. در سوی مقابل نیز هوادار چند بار دروازه سایپا را تهدید کرد اما درخشش دروازه‌بان‌ها اجازه تغییر نتیجه را نداد.

با این تساوی، سایپا روند پیروزی‌های متوالی خود را متوقف‌شده دید و با کسب یک امتیاز دیگر، جایگاهش در رتبه چهارم جدول را حفظ کرد. هوادار نیز ۳۹ امتیازی شد و در رده ششم جدول باقی ماند.

 

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