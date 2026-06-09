به گزارش ایلنا، در دیداری از رقابت‌های لیگ که در ورزشگاه تختی ارومیه و بدون حضور تماشاگران برگزار شد، شاگردان فرید صفایی از همان دقایق ابتدایی بر بازی مسلط بودند و توانستند برتری خود را به نتیجه تبدیل کنند.

نخستین گل مسابقه در دقیقه ۱۳ توسط ناصر خاکی به ثمر رسید. چند دقیقه بعد رضا پایداری اختلاف را افزایش داد تا فرد البرز با برتری دو گله به کار خود ادامه دهد. فشار میهمان در نیمه نخست ادامه داشت و پارسا کفافی در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول سومین گل تیمش را وارد دروازه نود ارومیه کرد.

فرد البرز نیمه دوم را نیز هجومی آغاز کرد و ابراهیم غلام‌نژاد در دقیقه ۴۷ گل چهارم را به ثمر رساند. با وجود کاهش شدت حملات در ادامه مسابقه، این تیم در دقایق پایانی نیز موفق به گلزنی شد؛ عباس علی‌اکبری و بار دیگر پارسا کفافی دو گل دیگر به ثمر رساندند تا نتیجه نهایی ۶ بر صفر رقم بخورد.

فرد البرز با این پیروزی پرگل، ۳۶ امتیازی شد و به رتبه هشتم جدول صعود کرد. در سوی مقابل، نود ارومیه که فصل را با هدف صعود آغاز کرده بود، با ۲۳ امتیاز در رتبه ماقبل آخر باقی ماند و در فاصله چند هفته تا پایان مسابقات، شرایط دشواری برای بقا در لیگ دارد.

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