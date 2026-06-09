سوپرکامپیوتر اوپتا برنده جام جهانی ۲۰۲۶ را لو داد!

به گزارش ایلنا، انگلستان به عنوان سومین تیم مورد علاقه برای قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ شناخته شده است، در حالی که شانس‌های آن‌ها در مقایسه با اسپانیا و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. این تیم روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن( ۲۷ خرداد)، کار خود را با بازی مقابل کرواسی در گروه L آغاز خواهد کرد.

جام جهانی بالاخره فرارسیده است. آیا این سال، سال انگلستان خواهد بود؟ بر اساس پیش‌بینی‌های سوپرکامپیوتر اوپتا، که بر اساس ۱۰,۰۰۰ شبیه‌سازی و داده‌های متنوعی طراحی شده، انگلستان به عنوان سومین تیم مورد علاقه برای قهرمانی با شانس ۱۰.۹ درصد شناخته شده است. قهرمانان اروپا، اسپانیا، با شانس ۱۵.۹ درصدی در صدر قرار دارند و فرانسه با ۱۳.۲ درصد در مقام دوم است. تیم‌های قهرمان، آرژانتین، پرتغال، برزیل و آلمان نیز در جمع هفت تیم برتر قرار دارند. در حالی که اسکاتلند تنها ۰.۳ درصد شانس دارد، اما پیش‌بینی شده که به دور ۳۲ تیم نهایی برسد.

آیا شانس ۱۰.۹ درصدی انگلستان برای قهرمانی در این تورنمنت، که از سال ۱۹۶۶ تاکنون بی‌سابقه است، محاسبه‌ای عادلانه است؟ و شانس‌های آن‌ها در مقایسه با اسپانیا و فرانسه چگونه است؟

یکی از عوامل مهم در این ارزیابی، مسیر احتمالی هر تیم به فینال است. اگر پیش‌بینی‌های سوپرکامپیوتر اوپتا درست باشد، انگلستان در گروه L، بالاتر از کرواسی، غنا و پاناما قرار خواهد گرفت و سپس در دور ۳۲ تیم به مصاف سنگال خواهد رفت و در دور ۱۶ به میزبانی مکزیک خواهد رسید. اما پس از آن، کار برای مردان توخل دشوارتر خواهد شد، زیرا در مرحله یک‌چهارم نهایی باید با برزیل، در نیمه‌نهایی با آرژانتین و در فینال با اسپانیا روبرو شوند که پیش‌بینی می‌شود در این مرحله شکست بخورند.

در طرف دیگر جدول، اسپانیا پیش‌بینی می‌شود که در گروه H، بالاتر از اروگوئه، عربستان سعودی و کاپ‌ورد قرار گیرد و سپس در دور ۳۲ تیم به مصاف اتریش برود و در دور ۱۶ با هلند، در یک‌چهارم نهایی با بلژیک و در نیمه‌نهایی با فرانسه روبرو شود و در نهایت در فینال با انگلستان بازی کند که پیش‌بینی می‌شود پیروز شود.

فرانسه، به عنوان دومین تیم مورد علاقه، پیش‌بینی می‌شود که در گروه I، بالاتر از نروژ، سنگال و عراق قرار گیرد و سپس با سوئد، کلمبیا و آلمان روبرو شود و در نهایت در نیمه‌نهایی به اسپانیا ببازد. از میان این سه مسیر حذفی، مسیر انگلستان به عنوان دشوارترین مسیر شناخته می‌شود. حریفان آن‌ها به طور متوسط در رده‌بندی فیفا در جایگاه هشتم قرار دارند، در حالی که اسپانیا در رده ۸.۸ و فرانسه در رده ۱۵.۸ قرار دارد.

یکی از نکات مشترک میان این سه تیم مورد علاقه، عمق بالای قدرت آن‌هاست. آن‌ها همچنین از تمرکز بالای بازیکنانی که در لیگ‌های رقابتی بازی می‌کنند، بهره‌مند هستند. انگلستان در زمینه میانگین رده‌بندی قدرت اوپتا بازیکنانش، در صدر قرار دارد و فرانسه در مقام دوم است. اسپانیا در رده چهارم قرار دارد.

حضور انگلستان در صدر این لیست به این دلیل است که ۲۰ نفر از ۲۶ بازیکن آن‌ها در لیگ برتر بازی می‌کنند که اوپتا آن را به عنوان قوی‌ترین لیگ جهان می‌داند. ارزش انتقال نیز یکی دیگر از شاخص‌های مهم کیفیت بازیکنان است و در این زمینه فرانسه در صدر قرار دارد. بر اساس گزارش ترنسفرمارکت، ارزش تیم ملی فرانسه به ۱.۳۳ میلیارد پوند می‌رسد. تیم ملی انگلستان با ۱.۱۴ میلیارد پوند در مقام دوم و اسپانیا با ۱.۱ میلیارد پوند در مقام سوم قرار دارد.

در نهایت، انگلستان، اسپانیا و فرانسه به امید بهره‌مندی از انرژی جوانی خود در شرایط گرم و مرطوب این تورنمنت هستند. تاریخ نشان می‌دهد که تیم‌های قهرمان جام جهانی معمولاً جوان‌تر هستند و از ۱۴ قهرمان این رقابت‌ها از سال ۱۹۷۰، تنها چهار تیم با میانگین سنی بالای ۲۸ سال موفق به قهرمانی شده‌اند.

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