به گزارش ایلنا، لیونل مسی، ستاره تیم ملی آرژانتین، قرار است در آخرین آزمون این تیم قبل از جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان بازیکن اصلی به میدان برود. این بازی دوستانه روز سه‌شنبه، ساعت ۲۲ به وقت برزیل، در شهر آوبرن ایالت متحده برگزار خواهد شد.

مسی از تاریخ ۲۴ مه به دلیل خستگی عضلانی در حال بهبود است و در بازی قبلی، که با پیروزی ۲ بر ۰ برابر هندوراس همراه بود، غایب بود. علاوه بر مسی، دو بازیکن دیگر که انتظار می‌رود در ترکیب اصلی قرار بگیرند، دروازه‌بان رولی و مهاجم نیکو گونزالس هستند که در سمت چپ دفاعی بازی خواهد کرد. غیبت دیبو مارتینز، یکی از قهرمانان جام جهانی ۲۰۲۲، که به دلیل شکستگی در دست چپ هنوز بهبود نیافته، از نکات قابل توجه در دروازه است. همچنین نیکولاس تاگلیافیکو، تنها مدافع چپ دعوت شده، از ترکیب کنار گذاشته شده است.

ترکیب احتمالی آرژانتین به شرح زیر است: رولی؛ مونتیل، کوتی رومرو، اوتامندی و نیکو گونزالس؛ دی‌پول، مک آلیستر و انزو فرناندز؛ مسی، تیگو آلمادا و لوتارو مارتینز.

آرژانتینی‌ها در گروه J جام جهانی قرار دارند و با تیم‌های الجزایر، اتریش و اردن هم‌گروه هستند. اولین بازی این تیم در برابر تیم ملی الجزایر خواهد بود که روز سه‌شنبه، ساعت ۲۲ به وقت برزیل، در کانزاس سیتی برگزار می‌شود.

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