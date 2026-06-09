جام جهانی ۴۸ تیمی و فرصت طلایی آفریقا برای شکستن یک طلسم تاریخی
با حضور ۱۰ تیم آفریقایی در نخستین دوره جام جهانی ۴۸ تیمی، امیدها برای رسیدن یک تیم آفریقایی به فینال افزایش یافته است. اما کدام تیمها بهترین شانس را برای تحقق این آرزو دارند؟
به گزارش ایلنا، حضور مراکش در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، احتمال رسیدن یک تیم آفریقایی به فینال را به واقعیت نزدیک کرده است. اما سوال بزرگ این است که آیا این تیمها میتوانند یک قدم جلوتر بروند؟
پس از پیروزی شگفتانگیز کامرون در برابر آرژانتین، قهرمان مدافع در بازی افتتاحیه جام جهانی ۱۹۹۰، امیدها برای قهرمانی یک تیم آفریقایی به واقعیت نزدیکتر شد. اما در هشت دوره بعدی جام جهانی، تیمهای آفریقایی نتوانستهاند به وعدههای خود عمل کنند. پله، اسطوره فوتبال، پیشبینی کرده بود: «یک کشور آفریقایی قبل از سال ۲۰۰۰ قهرمان جام جهانی خواهد شد.» اما هنوز در انتظار تحقق این پیشبینی هستیم.
جوزف-آنتوان بل، دروازهبان تیم ملی کامرون در جامهای جهانی ۱۹۸۲، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴، به صراحت میگوید: «فوتبال ما واقعاً در حال پیشرفت نیست... ما خود را به چالش نمیکشیم تا عالی باشیم.» او به این نکته اشاره میکند که قبل از دهه ۱۹۶۰، بازیکنان خوبی از آفریقا در اروپا حضور داشتند و بنابراین کمبود بازیکن نیست.
این تابستان، الجزایر، کیپورد، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، غنا، مراکش، سنگال، آفریقای جنوبی و تونس نماینده آفریقا خواهند بود، در حالی که کامرون و نیجریه غایبان مشهودی هستند. بل میگوید: «بسیاری مراکش را به عنوان پیشرو فوتبال آفریقا میبینند، اما آنها واقعاً رهبران هستند.»
او همچنین تأکید میکند که هدف باید قهرمانی در جام جهانی باشد و عبور از مرحله گروهی دیگر کافی نیست. «ما باید به همه یادآوری کنیم که عبور از مرحله اول دیگر هدف نیست، زیرا در حال حاضر ۴۸ تیم در مسابقات حضور دارند.»
در کنار چالشهای میدانی، مشکلات مدیریتی و عدم پرداخت حقوق بازیکنان و کادر فنی در چند کشور آفریقایی، نشاندهنده ناتوانی فدراسیونهای فوتبال در ارائه بهترین عملکرد است. پپه تیاو، سرمربی سنگال، به دلیل عدم پرداخت حقوق چند ماههاش، از سوار شدن به هواپیما برای سفر به جام جهانی خودداری کرد و این موضوع تنها با مداخله دولت سنگال حل شد.
سگن اودگبامی، کاپیتان سابق نیجریه، نیز به مشکلات ویزا برای هواداران اشاره میکند و میگوید: «عدم حضور تماشاگران رنگارنگ و پرشور آفریقایی به دلیل مشکلات سفر و ویزا، بر این رویداد تأثیر گذاشته است.»
او با اشاره به وضعیت خود میگوید: «۱۴ ماه است که منتظر تاریخ مصاحبه در سفارت آمریکا هستم... من یک بازدیدکننده تازهکار نیستم. احتمال سفر را لغو کردهام.»
با این حال، او نسبت به آینده امیدوار است و میگوید: «ما از مرحله صرفاً شرکتکننده بودن به رقابتکننده و مدعی در جمع چهار تیم برتر رسیدهایم. ما به درب قهرمانی نزدیک شدهایم.»
چالش بزرگ باز کردن درب فینال و کسب قهرمانی در شرایطی که بازیها با کمترین حاشیههای ممکن برگزار میشوند، است. اما هیچ چیز نمیتواند مردم ۱.۵ میلیاردی قاره آفریقا را خوشحالتر از داشتن سهمی در مسابقه در استادیوم متلایف در ۱۹ ژوئیه کند.