۲۰ بازیکنی که باید در جام جهانی ۲۰۲۶ بازیشان را تماشا کنید
در حالی که ستارههای بزرگ فوتبال برای درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میشوند، نسل جدیدی از استعدادها نیز در حال ظهور است.
به گزارش ایلنا، با حضور ۱،۲۴۸ بازیکن در این تورنمنت که در ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار میشود، ۸۹۱ نفر از آنها برای اولین بار در این رقابتها شرکت میکنند و به دنبال معرفی خود در سطح جهانی هستند.
در اینجا، ۲۰ بازیکن از لیگهای غیر از لیگ برتر انگلیس و لیگ برتر اسکاتلند را معرفی میکنند که در این تابستان ارزش تماشا دارند.
دیوماند، ۱۹ ساله، وینگر، باشگاه: RB لایپزیگ
دیوماند به تیمهای لیورپول، منچسترسیتی، رئال مادرید، پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ لینک شده است، اما لایپزیگ بر این نکته تأکید دارد که او فروشی نیست و ارزش او را بیش از ۱۳۰ میلیون یورو (۱۱۲ میلیون پوند) تخمین میزند. او در فصل گذشته با ۲۱ مشارکت گل (۱۲ گل و ۹ پاس گل) در ۳۳ بازی لیگ به لایپزیگ کمک کرد تا به لیگ قهرمانان اروپا صعود کند.
مورا، ۱۷ ساله، هافبک، باشگاه: تیخوانا
مورا به عنوان "پدری مکزیکی" و "مروارید مکزیکی" شناخته میشود و در جام جهانی زیر ۲۰ سال گذشته درخشید. او در سن ۱۶ سالگی به عنوان جوانترین بازیکن تیم ملی مکزیک در فینال گلد کاپ به میدان رفت. او به عنوان جوانترین گلزن تاریخ لیگا MX نیز شناخته میشود و امیدهای زیادی به او برای درخشش در جام جهانی بسته شده است.
مانزامبی، ۲۰ ساله، هافبک، باشگاه: SC فرایبورگ
مانزامبی در فصل گذشته در تیم فرایبورگ نقش مهمی ایفا کرد و به عنوان بهترین بازیکن جوان لیگ اروپا شناخته شد. او میتواند در چندین پست در میانه میدان بازی کند و به عنوان جوانترین بازیکن در ترکیب سوئیس در این جام جهانی حضور دارد.
پپی، ۲۳ ساله، مهاجم، باشگاه: PSV آیندهوون
پپی در فصل گذشته با ۱۹ گل در لیگ هلند درخشش داشت و به عنوان یکی از امیدهای بزرگ برای تیم ملی ایالات متحده شناخته میشود. او در چند بازی اخیر تیم ملی نیز به میدان رفته و به دنبال فرصتی برای درخشش در جام جهانی است.
پاز، ۲۱ ساله، هافبک، باشگاه: کمو
پاز در فصل گذشته در تیم کمو تحت هدایت سسک فابرگاس به موفقیتهای زیادی دست یافت. او به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی آرژانتین در این جام جهانی شناخته میشود و به دنبال فرصتی برای نشان دادن تواناییهایش است.
یاسین، ۲۰ ساله، وینگر راست، باشگاه: استراسبورگ
یاسین که در جام جهانی زیر ۲۰ سال درخشید، به تازگی به استراسبورگ پیوسته و به عنوان یکی از استعدادهای آیندهدار فوتبال مراکش شناخته میشود. او به دنبال فرصتی برای درخشش در بزرگترین صحنه فوتبال است.
هرینگتون، ۱۸ ساله، مدافع مرکزی، باشگاه: کلرادو راپیدز
هرینگتون به عنوان جوانترین بازیکن انتخاب شده در ترکیب تیم ملی استرالیا در جام جهانی شناخته میشود و به دنبال فرصتی برای نشان دادن تواناییهایش در این رقابتها است.