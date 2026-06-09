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دنیامالی: می‌خواهم بوکس ایران طلسم ناگویا را بشکند

دنیامالی: می‌خواهم بوکس ایران طلسم ناگویا را بشکند
کد خبر : 1796619
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وزیر ورزش و جوانان در بازدید از اردوی تیم ملی بوکس تأکید کرد که ملی‌پوشان باید از فرصت باقی‌مانده تا بازی‌های آسیایی ناگویا نهایت استفاده را ببرند و برای شکستن طلسم مدال‌آوری تلاش کنند.

به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی در جریان حضور در اردوی تیم ملی بوکس، ضمن حمایت از برنامه‌های آماده‌سازی این تیم، بر برگزاری اردوهای مشترک و حضور بیشتر بوکسورها در رقابت‌های بین‌المللی تأکید کرد. او با اشاره به برنامه اردوی مشترک با ازبکستان، این اقدام را در مسیر افزایش تجربه ملی‌پوشان مؤثر دانست.

وزیر ورزش با اشاره به ظرفیت‌های فنی بوکس ایران گفت: «دوست دارم در ناگویا خبر درخشش و شگفتی‌سازی بوکسورهای ایران را بشنوم و شاهد کسب مدال طلا باشیم.»

وی همچنین با بیان اینکه زمان زیادی تا بازی‌های آسیایی باقی نمانده، خاطرنشان کرد: «بوکسورها نباید حتی یک روز را از دست بدهند و لازم است یا در مسابقات حضور داشته باشند یا در اردوهای آماده‌سازی شرکت کنند. هدف ما شکستن طلسمی است که سال‌ها گریبانگیر بوکس ایران بوده است.»

دنیامالی در ادامه از حمایت وزارت ورزش برای اعزام کامل تیم ملی به بازی‌های آسیایی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی مناسب، بوکس ایران بتواند سهمیه‌های بیشتری برای رویدادهای مهم آینده به دست آورد.

در این بازدید، دانیال شه‌بخش، دارنده مدال جهانی بوکس ایران نیز با تأکید بر انگیزه بالای ملی‌پوشان گفت: «با تمام توان برای سربلندی ورزش ایران و به اهتزاز درآمدن پرچم کشورمان در میادین بین‌المللی تلاش خواهیم کرد.»

 

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