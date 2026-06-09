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نفس راحت سلسائو برای بزرگ‌ترین تورنمنت قرن

بازگشت جادویی نیمار به افتتاحیه جام جهانی

بازگشت جادویی نیمار به افتتاحیه جام جهانی
کد خبر : 1796602
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با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال برزیل مبنی بر پیشرفت غیرمنتظره و روند مثبت بهبودی مصدومیت ساق پای نیمار، امیدهای این فوق‌ستاره جنجالی برای رسیدن به بازی افتتاحیه سلسائو در جام جهانی ۲۰۲۶ افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، پس از آنکه اسکن‌ ماه گذشته نشان داد برترین گلزن تاریخ فوتبال برزیل دچار پارگی عضله درجه دو شده است، انتظار می‌رفت که او بین دو تا سه هفته از میادین دور باشد.

این ستاره ۳۴ ساله روز دوشنبه اسکن دیگری انجام داد و کنفدراسیون فوتبال برزیل در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: «این آزمایش پیشرفت خوبی را در روند درمان او، در چارچوب پارامترهای پیش‌بینی شده، نشان داد. او به روند بهبودی و آماده‌سازی جسمانی برنامه‌ریزی‌شده توسط کادر پزشکی تیم ملی برزیل ادامه خواهد داد.»

بازگشت جادویی نیمار به افتتاحیه جام جهانی

نیمار برای رسیدن به آمادگی مطلوب جهت حضور در دیدار افتتاحیه برزیل در جام جهانی، در یک مسابقه و رقابت شدید با زمان قرار دارد. او دو بازی دوستانه و تدارکاتی برزیل یعنی پیروزی ۶ بر ۲ ماه گذشته مقابل پاناما و برد ۲ بر ۱ روز شنبه برابر مصر را از دست داده است و اکنون با چالش بزرگی روبروست تا به موقع برای اولین بازی مرحله گروهی جام جهانی سلسائو در مقابل مراکش در تاریخ ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) آماده شود.

بازی‌ساز سابق بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن که در اوایل سال ۲۰۲۵ به باشگاه دوران کودکی خود یعنی سانتوس بازگشت، در فصل‌های اخیر با مصدومیت‌های متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است.

بازگشت جادویی نیمار به افتتاحیه جام جهانی

او در اکتبر ۲۰۲۳ در جریان بازی برزیل مقابل اروگوئه، دچار پارگی رباط صلیبی قدامی و منیسک زانوی چپ خود شد. با این حال، توانست بر این مشکلات غلبه کند تا در فهرست نفرات دعوت‌شده توسط کارلو آنچلوتی برای تورنمنت امسال، بالاتر از گزینه‌هایی همچون ژائو پدرو قرار بگیرد.

نیمار در ۱۲۸ بازی برای تیم ملی برزیل ۷۹ گل به ثمر رسانده است و امید دارد پس از حضور در دوره‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، چهارمین جام جهانی خود را هم تجربه کند.

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