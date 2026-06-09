به گزارش ایلنا، هنگامی که درباره بزرگ‌ترین اسطوره‌های تاریخ فوتبال بحث می‌شود، کمتر نامی به اندازه پله می‌تواند چنین حجم عظیمی از تحسین و احترام را به همراه داشته باشد. این فوق‌ستاره برزیلی نه تنها عناوین قهرمانی متعددی را به دست آورد و با استعداد بی‌نظیرش همگان را خیره کرد، بلکه رکوردهایی را برجای گذاشت که در میان چندین نسل از بازیکنان دوام آورده‌اند.

با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در بخش آماده‌سازی جسمانی، تکنولوژی و طول عمر دوران حرفه‌ای بازیکنان، چندین مورد از رکوردهای او در جام جهانی همچنان دست‌نخورده باقی مانده است تا مهر تاییدی بر جایگاه او به عنوان یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های تمام ادوار باشد.

جوان‌ترین قهرمان جهان در تاریخ

یکی از شگفت‌انگیزترین رکوردهای پله، همچنان عنوان جوان‌ترین بازیکنی است که تاکنون موفق به فتح جام جهانی فوتبال شده است. این اعجوبه برزیلی در جام جهانی ۱۹۵۸ سوئد، در حالی که تنها ۱۷ سال و ۲۴۹ روز سن داشت، جام قهرمانی را بالای سر برد؛ سن و سالی که از آن زمان تا کنون هیچ فوتبالیستی موفق به تکرار آن نشده است. آنچه این دستاورد را حتی بیش از پیش تحسین‌برانگیز می‌کند، این است که او به هیچ وجه یک بازیکن نیمکت‌نشین یا فرعی نبود. پله در طول آن تورنمنت شش گل به ثمر رساند که شامل دو گل در دیدار فینال مقابل سوئد بود تا به یکی از ستاره‌های درخشان آن قهرمانی تاریخی تبدیل شود.

جوان‌ترین گلزن تاریخ جام جهانی

پله در طول رقابت‌های جام جهانی ۱۹۵۸، رکورد دیگری را نیز ثبت کرد که تا به امروز پابرجا مانده است: جوان‌ترین بازیکنی که در تاریخ جام جهانی فوتبال موفق به گلزنی شده است. او در مرحله یک‌چهارم نهایی در برابر ولز، در حالی که فقط ۱۷ سال و ۲۳۹ روز داشت، دروازه حریف را باز کرد تا رکوردی را بر جای بگذارد که نزدیک به هفت دهه دوام آورده است. از آن زمان تا کنون استعدادهای نوجوان متعددی در ادوار مختلف جام جهانی ظهور کرده‌اند، اما هیچ‌کدام موفق به شکستن این رکورد نشدند.

تنها فوتبالیستی که سه بار برنده جام جهانی شده است

شاید مشهورترین رکورد در میان تمام رکوردهای او، همین موردی باشد که عبور از آن فوق‌العاده سخت و دور از دسترس به نظر می‌رسد. پله همچنان تنها بازیکن تاریخ فوتبال است که موفق شده سه بار به عنوان بازیکن، فاتح جام جهانی فوتبال شود. این ستاره برزیلی در دوره‌های زیر طعم شیرین قهرمانی جهان را چشید: جام جهانی ۱۹۵۸ سوئد، جام جهانی ۱۹۶۲ شیلی و جام جهانی ۱۹۷۰ مکزیک.

در طول دهه‌های گذشته، بازیکنان بزرگی نظیر دیگو مارادونا، زین‌الدین زیدان، رونالدو نازاریو، لیونل مسی، آندرس اینیستا و کیلیان امباپه به تکرار این دستاورد بزرگ نزدیک شده‌اند، اما هیچ‌کدام نتوانستند سه عنوان قهرمانی جام جهانی را درون مستطیل سبز به دست آورند.

نوجوانی با بیشترین میزان تاثیرگذاری در یک دوره جام جهانی

رکورد دیگری که شاید کمتر به آن پرداخته شده اما به همان اندازه خیره‌کننده است، این است که پله همچنان نخستین نوجوانی است که بیشترین گل را در یک دوره از مسابقات جام جهانی به ثمر رسانده است. او در جام جهانی ۱۹۵۸ سوئد، در سن ۱۷ سالگی شش گل به ثمر رساند؛ آماری خارق‌العاده که با توجه به سطح بالای رقابت‌ها بسیار چشمگیر است. این موفقیت نه تنها نشان‌دهنده استعداد زودرس و نبوغ ذاتی اوست، بلکه سطح رقابت‌پذیری فوق‌العاده‌ای را که او از همان ابتدای دوران حرفه‌ای خود به نمایش گذاشت، نمایان می‌کند.

میراثی که به ایستادگی در برابر آزمون زمان ادامه می‌دهد

جام جهانی ۲۰۲۶ نسل جدیدی از ستاره‌ها را گرد هم خواهد آورد که همگی مشتاقند تا فصل‌های اختصاصی خود را در کتاب تاریخ فوتبال بنویسند. با این حال، به نظر می‌رسد برخی از رکوردها کاملاً به عصر و زمانه دیگری تعلق دارند. قهرمانی در جام جهانی در سن ۱۷ سالگی، تبدیل شدن به جوان‌ترین گلزن این تورنمنت و بالای سر بردن سه جام قهرمانی جهان، دستاوردهایی هستند که همچنان در انحصار پله باقی مانده‌اند.

دهه‌ها پس از آخرین حضور او در جام جهانی، این اسطوره برزیلی همچنان جایگاه ویژه‌ای را در کتاب‌های رکورد به خود اختصاص داده و نشان می‌دهد چرا بسیاری هنوز او را تاثیرگذارترین فوتبالیست تمام ادوار می‌دانند.

انتهای پیام/