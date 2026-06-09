شبیهسازی آماری بزرگترین تورنمنت قرن
مدعیان اصلی صعود به مرحله حذفی جام جهانی مشخص شدند
بر اساس دادههای آماری و ریاضی، غولهای سنتی فوتبال جهان و کشورهای میزبان، بیشترین شانس و احتمال ریاضی را برای عبور از مرحله گروهی و صعود به دور یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش ایلنا، فقط 2 روز به آغاز جام جهانی باقی مانده و مدلهای آماری مختلف و سیستمهای پیشبینی به تحلیلگران این امکان را میدهند تا تخمین بزنند کدام تیمهای ملی بیشترین شانس را برای صعود از مرحله گروهی دارند. با توجه به فرمت جدید مسابقات که با حضور ۴۸ تیم در ۱۲ گروه برگزار میشود، رسیدن به دور یکهشتم نهایی برای برخی از قدرتهای سنتی این تورنمنت دردسترستر خواهد بود؛ چرا که دو تیم برتر هر گروه به همراه ۸ تیم برتر از میان تیمهای سوم گروهها، به صورت خودکار راهی مرحله بعدی میشوند.
آرژانتین، فرانسه و اسپانیا پیشتاز پیشبینیها هستند
شبیهسازیهای انجامشده توسط مدلهای آماری مختلف همگی بر این باورند که تیمهای ملی آرژانتین، فرانسه و اسپانیا در صدر فهرست تیمهایی قرار دارند که بالاترین احتمال صعود به دور یکهشتم نهایی را به خود اختصاص دادهاند. آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی جهان، اسکلت تیمی قوی و تثبیتشده خود را حفظ کرده است.
فرانسه همچنان به تولید استعدادهای سطح بالا در هر پست ادامه میدهد، در حالی که اسپانیا با تکیه بر نسل جدیدی پا به این مسابقات میگذارد که پیش از این توانایی خود را برای رقابت در بالاترین سطوح ممکن به اثبات رسانده است.
برزیل، انگلیس و پرتغال نیز به عنوان گزینههای امن دیده میشوند
گروه دیگری از تیمهای ملی که در مدلهای پیشبینی همواره شانس صعودی بالاتر از ۹۰ درصد را نشان میدهند، شامل برزیل، انگلیس و پرتغال هستند. برزیل از یکی از غنیترین و پرمهرهترین ترکیبها در فوتبال ملی بهره میبرد و به ندرت برای صعود از مرحله گروهی با چالش جدی مواجه میشود.
انگلیس با نسلی کاملاً جاافتاده پا به مسابقات میگذارد که ترکیبی از جوانی و تجربه است، در حالی که پرتغال نیز به لطف کیفیت بالای بازیکنانش در تمامی نقاط زمین، یکی از رقابتپذیرترین تیمهای اروپایی باقی مانده است. پیشبینیهای ریاضی نشان میدهند که حذف زودهنگام هر یک از این تیمها میتواند در زمره بزرگترین شگفتیهای این تورنمنت قرار بگیرد.
فاکتور کشورهای میزبان به نفع ایالات متحده، مکزیک و کانادا است
تاریخ نشان میدهد که میزبانی در جام جهانی اغلب مزیت و امتیاز بزرگی را با خود به همراه میآورد. به همین دلیل، ایالات متحده، مکزیک و کانادا در بسیاری از پیشبینیهای آماری با جهش و رشد چشمگیری مواجه شدهاند. آشنایی با ورزشگاهها، انطباق با شرایط آبوهوایی و حمایت همهجانبه تماشاگران خودی معمولاً به عملکردهای بهتری در مرحله گروهی منجر میشود.
اگرچه آنها در میان مدعیان اصلی کسب جام قهرمانی به شمار نمیروند، اما هر سه کشور میزبان با شانسهای کاملاً واقعبینانهای برای رسیدن به یکهشتم نهایی و بهرهبرداری از اتمسفر بازی در حضور هواداران خود وارد تورنمنت میشوند.
شگفتیها همیشه میتوانند اعداد را به چالش بکشند
مدلهای آماری ابزارهای مفیدی برای شناسایی روندها و احتمالات هستند، اما تاریخ جام جهانی بارها و بارها ثابت کرده است که اعداد هرگز تضمینکننده نتایج درون زمین نیستند. تیمهایی که به طور گسترده به عنوان بختهای اصلی قهرمانی شناخته میشدند، در گذشته طعم تلخ حذف زودهنگام را چشیدهاند، در حالی که کشورهایی با شانس بسیار کم، موفق به خلق شگفتیهای فراموشنشدنی شدهاند.
حتی اگر آرژانتین، فرانسه، اسپانیا، برزیل، انگلیس و پرتغال بیشترین شانس ریاضی را برای صعود به یکهشتم نهایی داشته باشند، جام جهانی ۲۰۲۶ یک بار دیگر ثابت خواهد کرد که در فوتبال همیشه فضایی برای شگفتی وجود دارد. ریاضیات ممکن است راه را نشان دهد، اما در نهایت این توپ فوتبال است که حرف آخر را میزند.