دهقان: هدف اصلی تیم امید، صعود به المپیک ۲۰۲۸ است

به گزارش ایلنا، مبین دهقان، بازیکن تیم ملی امید ایران، درباره شرایط اردوی آماده‌سازی این تیم در ترکیه گفت: «اردو از نظر امکانات، زمین تمرین و برنامه‌های فنی در سطح بسیار خوبی برگزار می‌شود و می‌تواند کمک زیادی به ما برای حضور موفق در مسابقات ناگویا کند.»

وی با اشاره به وضعیت بازیکنان پس از وقفه چندماهه در مسابقات اظهار داشت: «با وجود شرایط خاصی که در ماه‌های اخیر وجود داشت، بازیکنان از نظر بدنی و فنی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. همه با انگیزه بالا در اردو حاضر شده‌اند و نشان داده‌اند که برای فوتبال و موفقیت تیم ملی ارزش زیادی قائل هستند.»

دهقان درباره انتظارات موجود از تیم امید در رقابت‌های پیش رو نیز عنوان کرد: «مردم حق دارند از این تیم انتظار داشته باشند. بازیکنان باکیفیتی در اختیار داریم؛ چه لژیونرها و چه بازیکنان لیگ برتری که در تیم‌های خود عملکرد خوبی داشته‌اند. ما هم تمام تلاش خود را می‌کنیم تا پاسخگوی این انتظارات باشیم.»

بازیکن تیم فوتبال الوحده امارات در ادامه مهم‌ترین هدف تیم ملی امید را صعود به المپیک دانست و گفت: «هدف اصلی ما کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ است. سال‌هاست فوتبال ایران نتوانسته به این رقابت‌ها راه پیدا کند و امیدواریم بتوانیم این اتفاق مهم را رقم بزنیم.»

وی در پایان برای تیم ملی بزرگسالان در جام جهانی ۲۰۲۶ آرزوی موفقیت کرد و افزود: «همه ما از صمیم قلب برای تیم ملی کشورمان آرزوی موفقیت داریم. شاید در کنار آنها نباشیم اما قلب‌مان با ملی‌پوشان است و امیدواریم با نتایج خوب، باعث شادی مردم شوند.»

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