حدادیفر: ایران در سختترین گروه مقدماتی قرار گرفته است
سرمربی جدید تیم ملی جوانان با اشاره به زمان محدود تا آغاز مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا، تأکید کرد که ایران در دشوارترین گروه این رقابتها قرار گرفته و برای موفقیت نیازمند حمایت همهجانبه است.
به گزارش ایلنا، قاسم حدادیفر در نخستین اظهارات خود پس از انتخاب به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان، از اعتماد مسئولان فدراسیون فوتبال قدردانی کرد و گفت امیدوار است همراه با کادر فنی خود پاسخ مناسبی به این اعتماد بدهد.
او با اشاره به فرصت کوتاه باقیمانده تا آغاز مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا اظهار داشت: «کمتر از سه ماه تا شروع رقابتها زمان داریم و امیدوارم شرایط لازم برای اجرای برنامههای مدنظر ما فراهم شود تا تیم را در بهترین وضعیت آماده مسابقات کنیم.»
سرمربی تیم ملی جوانان درباره روند انتخاب بازیکنان نیز گفت: «۶۰ بازیکن دعوتشده به اردوهای انتخابی همان نفراتی هستند که در فهرست قبلی حضور داشتند، اما درهای تیم ملی به روی هر بازیکن مستعد، باکیفیت و بااخلاق باز خواهد بود.»
حدادیفر با اشاره به مهمترین چالش پیش روی تیمش افزود: «بزرگترین مشکل ما کمبود زمان است و امیدوارم فدراسیون فوتبال حمایت لازم را برای اجرای برنامههای آمادهسازی انجام دهد.»
وی در خصوص قرعه ایران در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۰ سال آسیا نیز عنوان کرد: «به جرأت میتوانم بگویم ایران در سختترین گروه مسابقات قرار گرفته است. کره شمالی تیمی باکیفیت دارد، ویتنام پیشرفت چشمگیری در فوتبال پایه داشته و فلسطین نیز از بازیکنان دورگه بهره میبرد. مسابقات بسیار دشواری پیش روی ما خواهد بود.»
سرمربی تیم ملی جوانان همچنین بر اهمیت مسائل اخلاقی در کنار مباحث فنی تأکید کرد و گفت: «نظم، انضباط، اخلاق حرفهای و تحصیلات برای من اهمیت ویژهای دارد. بازیکنان باید علاوه بر پیشرفت فنی، به انسانهایی مسئولیتپذیر و باشخصیت تبدیل شوند.»
حدادیفر در پایان خاطرنشان کرد: «هدف ما تنها نتیجهگیری کوتاهمدت نیست. تلاش میکنیم بازیکنان با اصول فوتبال روز دنیا آشنا شوند تا در آینده بتوانند سرمایههای ارزشمندی برای فوتبال ملی ایران باشند.»