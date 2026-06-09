به گزارش ایلنا، قاسم حدادی‌فر در نخستین اظهارات خود پس از انتخاب به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان، از اعتماد مسئولان فدراسیون فوتبال قدردانی کرد و گفت امیدوار است همراه با کادر فنی خود پاسخ مناسبی به این اعتماد بدهد.

او با اشاره به فرصت کوتاه باقی‌مانده تا آغاز مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: «کمتر از سه ماه تا شروع رقابت‌ها زمان داریم و امیدوارم شرایط لازم برای اجرای برنامه‌های مدنظر ما فراهم شود تا تیم را در بهترین وضعیت آماده مسابقات کنیم.»

سرمربی تیم ملی جوانان درباره روند انتخاب بازیکنان نیز گفت: «۶۰ بازیکن دعوت‌شده به اردوهای انتخابی همان نفراتی هستند که در فهرست قبلی حضور داشتند، اما درهای تیم ملی به روی هر بازیکن مستعد، باکیفیت و بااخلاق باز خواهد بود.»

حدادی‌فر با اشاره به مهم‌ترین چالش پیش روی تیمش افزود: «بزرگ‌ترین مشکل ما کمبود زمان است و امیدوارم فدراسیون فوتبال حمایت لازم را برای اجرای برنامه‌های آماده‌سازی انجام دهد.»

وی در خصوص قرعه ایران در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا نیز عنوان کرد: «به جرأت می‌توانم بگویم ایران در سخت‌ترین گروه مسابقات قرار گرفته است. کره شمالی تیمی باکیفیت دارد، ویتنام پیشرفت چشمگیری در فوتبال پایه داشته و فلسطین نیز از بازیکنان دورگه بهره می‌برد. مسابقات بسیار دشواری پیش روی ما خواهد بود.»

سرمربی تیم ملی جوانان همچنین بر اهمیت مسائل اخلاقی در کنار مباحث فنی تأکید کرد و گفت: «نظم، انضباط، اخلاق حرفه‌ای و تحصیلات برای من اهمیت ویژه‌ای دارد. بازیکنان باید علاوه بر پیشرفت فنی، به انسان‌هایی مسئولیت‌پذیر و باشخصیت تبدیل شوند.»

حدادی‌فر در پایان خاطرنشان کرد: «هدف ما تنها نتیجه‌گیری کوتاه‌مدت نیست. تلاش می‌کنیم بازیکنان با اصول فوتبال روز دنیا آشنا شوند تا در آینده بتوانند سرمایه‌های ارزشمندی برای فوتبال ملی ایران باشند.»

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