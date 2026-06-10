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مسی چگونه فوتبال مدرن را بازتعریف کرد؟
لیونل مسی در طول دوران حرفهای خود با تغییر پنجباره نقش فوتبالیاش از یک وینگر انفجاری به یک بازیساز تمامعیار، تاریخ فوتبال مدرن را به طور کامل بازنویسی و دگرگون کرد.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی نه تنها بهترین بازیکن فوتبال نسل خود به شمار میرود، بلکه استاد بازتعریف و تغییر سبک بازی خویش است. در طول بیش از دو دهه، این ابرستاره دوستداشتنی توانسته است خود را با تغییرات بازی، خواستههای مربیانش و محدودیتهای جسمانی ناشی از گذر زمان وفق دهد. هر مرحله از دوران حرفهای او اثر متفاوتی بر جای گذاشته و گویای انقلابهای تاکتیکی خاصی است که بارسلونا، پاریسنژرمن و حتی تیم ملی آرژانتین را متحول کرده است.
آغاز انفجاری (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
مسی در سن ۱۶ سالگی به عنوان یک وینگر راستِ سریع و ویرانگر پا به عرصه گذاشت. حرکت او به عرض زمین با پای چپ به یک حرکت امضا شده تبدیل شد که رونالدینیو را مجذوب خود کرد؛ کسی که او را زیر بال و پر خود گرفت و پیشبینی کرد که مسی از او نیز فراتر خواهد رفت. او تمام دنیا را خیره کرد و رفتهرفته جایگاه خود را در میان نخبگان فوتبال جهان به دست آورد.
آزادی در قلب میدان (۲۰۰۵–۲۰۰۸)
فرانک رایکارد متوجه شد که مسی را نمیتوان به خط طولی زمین محدود کرد. او مسی را به منطقه مرکزی منتقل کرد تا بتواند بیشتر توپ را لمس کند و میزان تاثیرگذاری خود را افزایش دهد. این اولین قدم به سوی نقشی کاملتر و یکپارچهتر بود، جایی که او دیگر صرفاً یک ساختارشکن و گرهگشای بازی نبود، بلکه به یک بازیکن کلیدی تبدیل شد.
مهاجم کاذب (۲۰۰۹–۲۰۱۳)
انقلاب بزرگ با پپ گواردیولا رقم خورد. در پیروزی تاریخی ۶ بر ۲ مقابل رئال مادرید، مسی در نقش یک مهاجم کاذب (شماره ۹ کاذب) بازی کرد؛ او به مرکز زمین آمد، برتری عددی ایجاد کرد و فضاها را گشود. نتیجه این تصمیم ویرانگر بود: ۹۶ گل در ۶۹ مسابقه لالیگا و چهار توپ طلای متوالی. او یاد گرفت که بازی را مانند معدود افرادی در جهان بخواند و بر فضا و ریتم مسابقه مسلط شود.
سیستم کامل (۲۰۱۳–۲۰۱۸)
پس از جدایی ژاوی و اینیستا، مسی به صورت کامل بر توپ تسلط پیدا کرد. او نه تنها ضربات آخر را میزد، بلکه کار سازماندهی و توزیع توپ را نیز بر عهده داشت. بارسلونا به توانایی او در تصمیمگیری برای هر صحنه وابسته بود و همین موضوع او را به مغز متفکر و مجری نقشهها تبدیل میکرد.
هافبک طراح و معمار (۲۰۱۹–۲۰۲۳ به بعد)
در پاریسنژرمن و سالهای پایانی حضورش در بارسلونا، مسی خود را در نقش یک هافبک طراح بازتعریف کرد. ثبت پاس گلهای بیشتر نسبت به گلها؛ او در فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۰ موفق به ثبت ۲۲ پاس گل و ۲۵ گل شد. تحلیلگران او را به عنوان "مهاجمی که تبدیل به اینیستا شد" توصیف کردند. سرعت بدنی کمتر شده بود، اما بازی ذهنی او سه قدم جلوتر از بقیه بود. در همین دوره بود که او به یکی از مهمترین دستاوردهای خود تا به امروز دست یافت: فتح جام جهانی با تیم ملی آرژانتین.
بازیکنی که اثر خود را بر فوتبال بر جای میگذارد
لیونل مسی نه تنها با عناوین، گلها و عشقش به فوتبال، جهان را متحول کرد، بلکه خود او تغییراتی را در سبک بازیاش به وجود آورد که بر روشهای تیمسازی و نسلهای آینده بازیکنان در سراسر جهان تاثیر عمیقی گذاشت.