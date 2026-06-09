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خداحافظی تلخ خانواده آلومینیوم با یک هوادار وفادار

خداحافظی تلخ خانواده آلومینیوم با یک هوادار وفادار
کد خبر : 1796556
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درگذشت ناگهانی سید حسین موسوی، از هواداران متعصب و شناخته‌شده آلومینیوم اراک، موجی از اندوه را در میان اعضای باشگاه و هواداران این تیم ایجاد کرد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه آلومینیوم اراک با انتشار پیامی، درگذشت زنده‌یاد سید حسین موسوی، هوادار جوان و وفادار این تیم را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است که خبر درگذشت ناگهانی سید حسین موسوی موجب تأثر عمیق خانواده بزرگ آلومینیوم اراک شده و این باشگاه این ضایعه تلخ را به خانواده آن مرحوم، بستگان و جامعه هواداری آلومینیوم تسلیت عرض می‌کند.

باشگاه آلومینیوم همچنین از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرده است.

در بخشی از این پیام با اشاره به تعصب و وفاداری این هوادار آمده است که سید حسین موسوی همواره در کنار تیم محبوبش حضور داشت و نه‌تنها در اراک، بلکه در شهرهای مختلف کشور نیز با حضور در ورزشگاه‌ها از آلومینیوم حمایت می‌کرد.

اعضای هیئت‌مدیره، کادر فنی، بازیکنان و کارکنان باشگاه آلومینیوم اراک نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم، تأکید کردند که یاد و خاطره این هوادار وفادار برای همیشه در ذهن خانواده آلومینیوم باقی خواهد ماند و جای خالی او در سکوهای ورزشگاه به خوبی احساس خواهد شد.

 

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