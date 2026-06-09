برنامه هفته اول جام جهانی ۲۰۲۶ به وقت ایران

به گزارش ایلنا، بیست‌وسومین دوره جام جهانی فوتبال برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد و تیم‌های حاضر در ۱۲ گروه چهار تیمی برای رسیدن به مراحل حذفی رقابت می‌کنند. در هفته نخست مسابقات، دیدارهای جذاب و مهمی از جمله آمریکا برابر پاراگوئه، برزیل مقابل مراکش، هلند برابر ژاپن، بلژیک مقابل مصر، فرانسه برابر سنگال و همچنین تقابل انگلیس و کرواسی برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتبال ایران که در گروه G مسابقات با بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است، نخستین دیدار خود را بامداد سه‌شنبه ۲۶ خرداد از ساعت ۰۴:۳۰ به وقت ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس برگزار می‌کند.

دیدار افتتاحیه این رقابت‌ها نیز از ساعت ۲۲:۳۰ روز پنجشنبه ۲۱ خرداد میان مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتک برگزار خواهد شد.

در ادامه، برنامه کامل بازی‌های هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶ به وقت ایران در پوستر زیر آمده است:

این رقابت‌ها تا اواخر تیرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و تیم‌های مدعی از جمله برزیل، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، آلمان و پرتغال از همان هفته نخست کار خود را برای رسیدن به جام آغاز می‌کنند. نگاه فوتبال‌دوستان ایرانی نیز بیش از هر چیز به عملکرد شاگردان امیر قلعه نویی در گروه G و نخستین گام آن‌ها مقابل نیوزیلند خواهد بود.

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