از افتتاحیه مکزیک تا نخستین بازی ایران
برنامه هفته اول جام جهانی ۲۰۲۶ به وقت ایران
جام جهانی ۲۰۲۶ از روز پنجشنبه ۲۱ خرداد با دیدار افتتاحیه میان مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز میشود تا بزرگترین دوره تاریخ این رقابتها با حضور ۴۸ تیم در آمریکا، مکزیک و کانادا رسماً کلید بخورد.
به گزارش ایلنا، بیستوسومین دوره جام جهانی فوتبال برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد و تیمهای حاضر در ۱۲ گروه چهار تیمی برای رسیدن به مراحل حذفی رقابت میکنند. در هفته نخست مسابقات، دیدارهای جذاب و مهمی از جمله آمریکا برابر پاراگوئه، برزیل مقابل مراکش، هلند برابر ژاپن، بلژیک مقابل مصر، فرانسه برابر سنگال و همچنین تقابل انگلیس و کرواسی برگزار خواهد شد.
تیم ملی فوتبال ایران که در گروه G مسابقات با بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است، نخستین دیدار خود را بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد از ساعت ۰۴:۳۰ به وقت ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه سوفای لسآنجلس برگزار میکند.
دیدار افتتاحیه این رقابتها نیز از ساعت ۲۲:۳۰ روز پنجشنبه ۲۱ خرداد میان مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتک برگزار خواهد شد.
در ادامه، برنامه کامل بازیهای هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶ به وقت ایران در پوستر زیر آمده است:
این رقابتها تا اواخر تیرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و تیمهای مدعی از جمله برزیل، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، آلمان و پرتغال از همان هفته نخست کار خود را برای رسیدن به جام آغاز میکنند. نگاه فوتبالدوستان ایرانی نیز بیش از هر چیز به عملکرد شاگردان امیر قلعه نویی در گروه G و نخستین گام آنها مقابل نیوزیلند خواهد بود.