ستارههای جام جهانی از نگاه ESPN؛
دمبله بالاتر از یامال و امباپه/ طارمی جایی در بین ۵۰ ستاره ندارد
شبکه ESPN در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ فهرست ۵۰ بازیکن برتر حاضر در این رقابتها را منتشر کرده و در رتبهبندی نهایی خود، عثمان دمبله را بالاتر از لامین یامال، هری کین، کیلیان امباپه و لیونل مسی قرار داده است.
به گزارش ایلنا، در حالیکه تنها چند روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، ESPN با انتشار گزارشی مفصل به رتبهبندی ۵۰ بازیکن برتر حاضر در این مسابقات پرداخته است؛ فهرستی که نه بر اساس شهرت یا افتخارات گذشته، بلکه بر پایه تأثیرگذاری فعلی بازیکنان در موفقیت تیمهایشان تدوین شده است.
نویسنده این گزارش معتقد است جام جهانی همچنان مهمترین معیار برای تعیین بهترین فوتبالیست جهان محسوب میشود و عملکرد بازیکنان در این تورنمنت میتواند تأثیر مستقیمی بر رقابت برای کسب توپ طلا داشته باشد.
صدرنشینی دمبله؛ یامال و اولیسه در تعقیب
در رتبهبندی نهایی ESPN، عثمان دمبله، ستاره تیم ملی فرانسه و پاریسنژرمن، عنوان بهترین بازیکن حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد نویسنده، دمبله پس از جدایی کیلیان امباپه از پاریسنژرمن به مهره محوری خط حمله این تیم تبدیل شد و همزمان به یکی از مؤثرترین مهاجمان پرسکننده فوتبال جهان بدل شده است.
لامین یامال، پدیده ۱۸ ساله اسپانیا، در جایگاه دوم قرار گرفته و مایکل اولیسه، وینگر فرانسوی بایرن مونیخ، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
پس از این سه بازیکن، هری کین، برونو فرناندز، پدری، ویلیام سالیبا، رافینیا، بوکایو ساکا و مارتین اودگارد در جمع ۱۰ نفر نخست دیده میشوند.
سقوط امباپه و مسی از جمع ۱۰ نفر اول
یکی از نکات قابل توجه این رتبهبندی، قرار گرفتن کیلیان امباپه در رتبه چهاردهم و لیونل مسی در رتبه پانزدهم است.
ESPN در تحلیل خود نوشته است که امباپه همچنان یکی از خطرناکترین مهاجمان جهان به شمار میرود، اما ضعف او در کارهای دفاعی و مشارکت اندک در پرس تیمی باعث شده ارزش فنی او نسبت به برخی ستارههای دیگر پایینتر ارزیابی شود.
درباره مسی نیز تأکید شده که اگرچه فوقستاره آرژانتینی همچنان توانایی خلق موقعیت در بالاترین سطح را دارد، اما در ۳۸ سالگی دیگر نمیتواند مانند گذشته در تمام فازهای بازی تأثیرگذار باشد و ساختار تاکتیکی آرژانتین ناچار است تا حد زیادی حول محور او شکل بگیرد.
هالند، وینیسیوس و بلینگام هم خارج از جمع ۱۰ نفر برتر
ارلینگ هالند، وینیسیوس جونیور و جود بلینگام نیز در رتبههای یازدهم تا سیزدهم قرار گرفتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد نویسنده گزارش بیش از آمار فردی، به میزان سازگاری بازیکنان با فوتبال مدرن و نقش آنها در عملکرد جمعی تیمها توجه داشته است.
ستارههای بلژیک، مصر و رقبای ایران کجا ایستادند؟
برای فوتبال ایران، جایگاه بازیکنان تیمهای همگروه اهمیت ویژهای دارد.
در این فهرست، تیبو کورتوا، دروازهبان بلژیک، در رتبه ۴۱ قرار گرفته و جرمی دوکو، وینگر سرعتی شیاطین سرخ، رتبه ۲۳ را به خود اختصاص داده است.
محمد صلاح، کاپیتان مصر، در رتبه ۵۰ ایستاده؛ رتبهای که شاید برای ستاره لیورپول غافلگیرکننده به نظر برسد. ESPN با اشاره به افت محسوس صلاح در فصل اخیر، معتقد است او دیگر در سطح بهترین بازیکنان جهان قرار ندارد، هرچند همچنان یکی از مهرههای کلیدی فوتبال مصر محسوب میشود.
در مقابل، هیچ بازیکنی از نیوزیلند در میان ۵۰ نفر برتر این فهرست حضور ندارد.
فرانسه و اسپانیا؛ مدعیان اصلی از نگاه ESPN
مرور این رتبهبندی نشان میدهد فرانسه و اسپانیا بیشترین نماینده را در میان ستارههای ردههای بالایی دارند. دمبله، اولیسه، سالیبا، امباپه و چند بازیکن دیگر از فرانسه در جمع نفرات برتر دیده میشوند و در سوی دیگر یامال و پدری به عنوان ستونهای نسل طلایی جدید اسپانیا معرفی شدهاند.
ESPN در پایان گزارش خود تأکید کرده است که اگرچه جام جهانی میتواند همه معادلات را بر هم بزند، اما در آستانه آغاز مسابقات، عثمان دمبله کاملترین و تأثیرگذارترین فوتبالیست حاضر در تورنمنت محسوب میشود؛ بازیکنی که به باور این رسانه، اکنون بیش از هر ستاره دیگری شانس تبدیل شدن به بهترین بازیکن جهان را دارد.