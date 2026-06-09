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بازگشت باشکوه ال‌تورو به اوج در آستانه جام جهانی

خامس با درخشش مقابل اردن رهبر بی‌چون‌وچرای کلمبیا شد

خامس با درخشش مقابل اردن رهبر بی‌چون‌وچرای کلمبیا شد
کد خبر : 1796484
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در آستانه آغاز جام جهانی، رودریگز با درخشش خیره‌کننده در پیراهن کلمبیا مقابل اردن، اعتماد کامل نستور لورنزو را در آخرین گام‌های منتهی به این تورنمنت بزرگ جلب کرد تا به رهبر بلامنازع کشورش تبدیل شود.

به گزارش ایلنا، کلمبیا با یک قطعیت بزرگ پا به جام جهانی می‌گذارد: خامس رودریگز ستون اصلی این تیم خواهد بود. هافبک باشگاه مینسوتا یونایتد در جریان پیروزی ۲ بر ۰ کلمبیا مقابل اردن، با ارسال یک پاس گل کلیدی و تماشایی، تمام تردیدها را درباره آمادگی جسمانی و فرم بدنی خود برطرف کرد.

این موقعیت در دقیقه ۴۰ بازی رقم خورد، زمانی که خامس با پای چپ هنرمند خود توپی را از میان دو مدافع عبور داد و جان آریاس را صاحب موقعیت کرد تا او با یک شوت ضربدری کار را تمام کند. این حرکت نه تنها پیروزی کلمبیا را قطعی کرد، بلکه اعتمادبه‌نفس شماره ۱۰ را به عنوان رهبر تیم و تقویت‌کننده روحیه تیمی مجدداً احیا کرد.

خامس با درخشش مقابل اردن رهبر بی‌چون‌وچرای کلمبیا شد

سرمربی جایگاه مناسبی برای او پیدا کرد

نستور لورنزو، سرمربی تیم ملی کلمبیا، بار دیگر بر کیفیت بالای این بازیکن تاکید و از نقش او در ترکیب تیم دفاع کرد. او توضیح داد: «خوب است که بازیکنان با هماهنگی و ارتباط مناسب در کنار هم قرار بگیرند، اما این بازیکنان باید فضاهای متفاوتی را در زمین اشغال کنند. اگر آن‌ها در یک نقطه تجمع کنند، در برابر فشار بازیکنان حریف آسیب‌پذیر می‌شویم. ایده ما این است که بازیکنان باکیفیت را کنار هم جمع کنیم و کاری کنیم که فضاهای متفاوتی را، چه در کارهای بیرونی و چه در فضاهای داخلی زمین به خود اختصاص دهند.»

سرمربی کلمبیا همچنین تصریح کرد که از خامس به عنوان یک وینگر ثابت استفاده نخواهد شد، هرچند که او می‌تواند بازی خود را از آن موقعیت آغاز کند، درست مانند خوانفر کینترو یا خورخه کاراسکال. تفاوت تاکتیکی کاملاً واضح است؛ در حالی که آریاس نقش یک وینگر نفوذی و عمقی را بازی می‌کند، جیمز ویژگی‌های دیگری را به نمایش می‌گذارد که بیشتر با بازی‌سازی، دیکته کردن ریتم و ایجاد مکث در جریان بازی مرتبط است.

خامس با درخشش مقابل اردن رهبر بی‌چون‌وچرای کلمبیا شد

پیروزی مقابل اردن

عملکرد او در برابر اردن، شبهاتی را که در مورد تداوم حضور و سرعت رقابتی او به وجود آمده بود، به طور کامل برطرف کرد. پس از هفته‌ها گمانه‌زنی و شایعه، این هافبک باهوش نشان داد که کاملاً آماده است تا چالش بزرگ جام جهانی را به آغوش بکشد. با توجه به اینکه اولین بازی کلمبیا در این تورنمنت برای تاریخ ۲۸ خرداد ماه (۱۸ ژوئن) برنامه‌ریزی شده است، کلمبیا روی کاپیتان خود حساب ویژه‌ای باز کرده و هیجان با هر پاس سالمی که از او به مقصد می‌رسد، در دل هواداران بیشتر و بیشتر می‌شود.

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