به گزارش ایلنا، تبدیل شدن به یک فوتبالیست حرفه‌ای، یکی از سخت‌ترین دستاوردها در دنیای ورزش به شمار می‌رود و دیدن دو برادر که به طور همزمان به این سطح می‌رسند، اتفاقی به مراتب نادرتر است. اما در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، چندین خانواده دقیقاً همین تجربه خاص را از نزدیک لمس خواهند کرد.

انتظار می‌رود این تورنمنت شاهد حضور هشت زوج برادر باشد که کشور خود را در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان نمایندگی می‌کنند. برای برخی از آن‌ها، این رویا زیر پرچم یک کشور مشترک تعبیر خواهد شد، اما برای برخی دیگر، جام جهانی می‌تواند به رقابت و جدال خانوادگی تبدیل شود. آمارها نشان می‌دهند که تنها ۰.۰۵ درصد از فوتبالیست‌های ثبت‌شده در سراسر جهان به سطح حرفه‌ای می‌رسند؛ همین موضوع باعث می‌شود حضور دو عضو از یک خانواده در لیست نهایی جام جهانی، امری شگفت‌انگیز و فوق‌العاده قلمداد شود.

برادرانی که به دنبال یک هدف مشترک هستند

تیم ملی فرانسه بار دیگر برادران هرناندز را در ترکیب خود خواهد داشت؛ لوکاس و تئو هرناندز از شناخته‌شده‌ترین زوج‌های برادری در فوتبال ملی جهان هستند که هر دو می‌توانند در خط دفاعی فرانسه به میدان بروند، هرچند در حال حاضر انتظار نمی‌رود که هر دو نفر در ترکیب اصلی و ثابت بازی‌ها قرار بگیرند.

تیم ملی هلند نیز دوقلوهای خود یعنی کوئینتن و یوریین تیمبر را در اختیار دارد؛ کوئینتن همچنان برای به دست آوردن نقش پررنگ‌تر در ساختار تیم ملی می‌جنگد، در حالی که یوریین از قبل به یکی از نام‌های تثبیت‌شده و کلیدی لاله‌های نارنجی تبدیل شده است.

ساحل عاج نیز با لاروس دوارته و دروی دوارته پا به مسابقات می‌گذارد؛ لاروس در تیم پوشکاش آکادمیا توپ می‌زند، در حالی که دروی، بازیکن تیم لودوگورتس، انتظار می‌رود نقش مهم‌تری را در خط هافبک این تیم در طول تورنمنت ایفا کند.

تیم ملی کوراسائو نیز با برادران باکونا یعنی لاندرو و جونینیو به این سفر می‌آید؛ لاندرو به عنوان یکی از رهبران و کاپیتان تیم وارد رقابت‌ها می‌شود، در حالی که جونینیو تجربه بیشتری را به خط هافبک تزریق خواهد کرد.

وقتی خانواده بین کشورهای مختلف تقسیم می‌شود

جذاب‌ترین پرونده‌ها مربوط به برادرانی است که تصمیم گرفتند در عرصه بین‌المللی پیراهن کشورهای متفاوتی را به تن کنند؛ در برخی موارد، این تصمیم از روی فرصت‌های ورزشی به دست آمده شکل گرفته و در برخی دیگر، بازتاب‌دهنده هویت شخصی، ریشه‌های خانوادگی یا مسیرهای متفاوت حرفه‌ای آن‌ها بوده است.

یکی از پربحث‌ترین نمونه‌ها به برادران دوئه مربوط می‌شود؛ گوئلا دوئه پیراهن ساحل عاج را بر تن می‌کند و از قبل تجربیات ارزشمندی در این تیم به دست آورده است، در حالی که برادر کوچک‌تر او، دزیره دوئه، پس از درخشش در پاری‌سن‌ژرمن به یکی از ستاره‌های نوظهور فرانسه تبدیل شده است.

برادران ویلیامز همچنان سرشناس‌ترین قاب جدایی ملی در جام جهانی به شمار می‌روند؛ هر دو برادر در باشگاه اتلتیک بیلبائو بازی می‌کنند اما دوران ملی آن‌ها در دو مسیر کاملاً متفاوت جلو رفت. ایناکی ویلیامز بازی برای غنا، یعنی کشوری که والدینش از آنجا مهاجرت کرده بودند را انتخاب کرد، در حالی که نیکو ویلیامز به یکی از مهره‌های کلیدی اسپانیا تبدیل شد و به این کشور در راه قهرمانی یورو ۲۰۲۴ کمک شایانی کرد.

یک زوج دیگر با ملیت‌های متفاوت شامل دریک لوکاسن مدافع غنا و برایان بروبی مهاجم هلندی است؛ لوکاسن در حال حاضر برای پافوس بازی می‌کند، در حالی که بروبی پس از تثبیت جایگاه خود در فوتبال انگلیس، دوران ملی خود را با پیراهن هلند ادامه می‌دهد.

برادران سوتار این لیست جذاب را تکمیل می‌کنند؛ جان سوتار پیراهن اسکاتلند را بر تن دارد و برای رنجرز بازی می‌کند، در حالی که هری سوتار به یک صخره مهم در خط دفاعی استرالیا و یک چهره‌ ثابت در تورنمنت‌های بزرگ تبدیل شده است.

در عصر جهانی‌شدن فوتبال، چنین داستان‌هایی بیش از پیش در حال تکرار شدن است؛ قوانین مختلف تابعیت ورزشی، پیشینه خانوادگی و فرصت‌های شغلی متفاوت، اغلب به این تصمیمات بین‌المللی شکل می‌دهند.

احتمال رویارویی دو برادر در جام جهانی، جذابیت و هیجان متفاوتی را به این تورنمنت تزریق می‌کند؛ چرا که برای این خانواده‌ها، احساسات احتمالاً به دو نیم تقسیم خواهد شد. با آغاز سوت مسابقات، هر بازیکن با تمام وجود از پرچم و پیراهن کشوری که انتخاب کرده دفاع خواهد کرد.

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