به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال اسکاتلند در حالی روز یکشنبه کار خود را در گروه C جام جهانی در استادیوم بوستون آغاز می‌کند که این مسابقه، اولین حضور آن‌ها در این تورنمنت بزرگ از سال ۱۹۹۸ و نخستین تقابل تاریخ این کشور با هائیتی در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

شاگردان استیو کلارک هفته گذشته را در فورت لادردیل سپری کردند تا با شرایط آب‌وهوایی طاقت‌فرسا و شرجی آنجا سازگار شوند و پس از آن راهی نیویورک شدند تا در یک بازی دوستانه، بولیوی را با نتیجه قاطع ۴ بر ۰ در هم بکوبند. ارتش تارتان در آن دیدار موفق شد برای اولین بار از مارس ۲۰۱۵ (دیدار مقابل جبل‌الطارق)، چهار گل در نیمه اول یک مسابقه بین‌المللی به ثمر برساند تا با بالاترین سطح از اعتمادبه‌نفس روانه مسابقات شود.

آن‌ها همچنین پیش از پرواز به آمریکای شمالی، چهار گل به تیم کوراسائو، یکی دیگر از تازه‌واردهای جام جهانی زدند، هرچند که اخراج یورگن لوکادیا در دقیقه ۳۸ آن بازی، مسیر را برایشان هموارتر کرده بود.

درس بزرگ مک‌گین از ناکامی‌های گذشته و نقشه کلارک برای شکستن طلسم تاریخی

جان مک‌گین با وجود اعتراف به سختی بازی در دمای فوق‌العاده بالا، تاکید کرد که اسکاتلند با ادامه مسابقات، خود را بیشتر و بهتر وفق خواهد داد. مک‌گین درباره آب‌وهوای شهر شارلوت، محل برپایی کمپ تمرینی اسکاتلند گفت: "فکر می‌کنم شرایط نسبت به هفته گذشته متفاوت شده چون بدن‌هایمان در حال عادت کردن به این وضعیت است. هفته پیش همه دست‌ها روی زانوها بود و کم می‌آوردیم؛ حتی کلیپ‌های تمرینی تیم ملی انگلیس را هم که می‌بینید، متوجه می‌شوید وضعیت بازیکنان آن‌ها هم همین‌طور است، بنابراین همه چیز به این بستگی دارد که چقدر سریع خود را با این شرایط وفق دهیم.

اما وقتی از روز شنبه نبرد واقعی و رسمی ما شروع شود، دیگر فرقی نمی‌کند دمای هوا چقدر باشد، چرا که اسکاتلند در جام جهانی می‌تواند تنور را حتی داغ‌تر از این هم بکند. ما بعد از سال‌ها دوری، از اینکه بخشی از این تورنمنت هستیم عمیقاً خوشحالیم و اگر بتوانیم هر روز استانداردهای خود را بالاتر ببریم، بهترین شانس ممکن را به خودمان خواهیم داد تا کاری را انجام دهیم که پیش از این هرگز موفق به انجامش نشده‌ایم."

استیو کلارک اولین سرمربی تاریخ فوتبال اسکاتلند است که این کشور را به سه تورنمنت معتبر بین‌المللی رسانده و پیش از این در مسابقات جام ملت‌های اروپا (یورو ۲۰۲۰ و یورو ۲۰۲۴) روی نیمکت این تیم نشسته است. با این حال، اسکاتلند در هر دو تورنمنت گذشته در همان مرحله گروهی حذف شد، ضمن اینکه آن‌ها در هشت دوره حضور قبلی خود در تاریخ جام‌های جهانی نیز هرگز نتوانسته‌اند از مرحله اول فراتر بروند.

مک‌گین در خصوص جبران اشتباهات گذشته و درس گرفتن از آن رقابت‌ها اضافه کرد: "من به شخصه این بار بعضی کارها را متفاوت انجام خواهم داد. من در دو تورنمنت بزرگ قبلی در بهترین فرم خودم ظاهر نشدم و احتمالا چند بازیکن دیگر تیم هم همین شرایط را داشتند؛ اما در این بازی‌ها و در این تورنمنت‌ها، شما نیاز دارید که بازیکنان بزرگتان در لحظات سرنوشت‌ساز دست تیم را بگیرند.

فکر می‌کنم اکنون از این شور و هیجانی که در حال شکل‌گیری است لذت خواهم برد، اما هرچه به بازی‌ها نزدیک‌تر شویم، فقط و فقط روی خود مسابقه تمرکز می‌کنم و نه حواشی پیرامون آن؛ این جدی‌ترین درسی است که نه تنها در سطح باشگاهی، بلکه در رده ملی یاد گرفته‌ام. هرچه در مسابقات بزرگتر و تجربیات گران‌بهاتری حضور داشته باشید، قطعاً بیشتر سازگار می‌شوید. شما چیزهایی که جواب نمی‌دهند و کارهایی که موفقیت‌آمیز هستند را یاد می‌گیرید و من اکنون احساس می‌کنم برای آماده‌سازی جهت حضور در این نبردهای بزرگ، کاملاً پخته‌تر و آماده‌تر هستم."

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