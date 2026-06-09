رئیس فدراسیون ووشو: دوران بزن و دررو تمام شده است
رئیس فدراسیون ووشو با تشریح اتفاقات جنجالی روز گذشته، مدعی شد الهه و شهربانو منصوریان پس از شکست سهیلا منصوریان در انتخابی تیم ملی، با شکستن درب و دوربین مداربسته وارد دفتر ریاست شده و رفتارهای خارج از چارچوبی را رقم زدهاند.
به گزارش ایلنا، امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو، در واکنش به حواشی اخیر فدراسیون مدعی شد: «رقابتهای انتخابی تیم ملی بر اساس ضوابط و پروتکلهای داخلی برگزار شد و حضور افراد غیرضروری در محل مسابقات مجاز نبود. با این حال، الهه منصوریان از ساعات ابتدایی صبح مقابل سالن مسابقات حضور داشت که این موضوع مورد تأیید فدراسیون نبود.»
او با اشاره به شکست سهیلا منصوریان در رقابتهای انتخابی اظهار داشت: «پس از ثبت دومین شکست سهیلا منصوریان و حذف او از ترکیب تیم ملی برای بازیهای آسیایی، دو خواهر دیگر با شکستن دوربین مداربسته و قفل درب اتاق ریاست وارد دفتر شدند و به بنده حمله فیزیکی کردند. تمامی این اتفاقات نیز در تصاویر دوربینهای مداربسته ثبت شده است.»
صدیقی همچنین ادعا کرد: «با وجود تلاش برای کنترل فضا و حفظ آرامش، رفتارهای توهینآمیز ادامه پیدا کرد. در ادامه نیز الهه منصوریان با چاقویی که همراه داشت به خود آسیب زد و سپس سناریوی دیگری را مطرح کرد، در حالی که افراد حاضر در محل، روایت دیگری از ماجرا را تأیید کردهاند.»
رئیس فدراسیون ووشو با تأکید بر اینکه مستندات و شهادتهای رسمی به مراجع قانونی ارائه شده، گفت: «فدراسیون از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری میکند و علاوه بر شکایت قبلی، پرونده دیگری نیز درباره نشر اکاذیب و اتهامات مطرحشده در فضای مجازی در دست بررسی است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «رقابتهای انتخابی با حضور داوران بینالمللی و در فضایی آرام برگزار شد و هیچ اعتراضی نسبت به نتایج یا قضاوتها وجود نداشت. مستندات بیشتری نیز در اختیار فدراسیون قرار دارد که در صورت نیاز به مراجع ذیصلاح ارائه خواهد شد.»