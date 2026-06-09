به گزارش ایلنا، واتارو اندو، کاپیتان تیم ملی ژاپن، تأکید کرد که انتظارات در کشورش از عملکرد سامورایی‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶ بسیار بالاست و بازیکنان برای رقم زدن اتفاقی تاریخی تلاش خواهند کرد.

اندو پس از نخستین تمرین تیمش در شهر نشویل آمریکا گفت: «با افتخار و اشتیاق تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا به دستاوردی برسیم که فوتبال ژاپن تاکنون تجربه نکرده است.»

هافبک دفاعی باشگاه لیورپول به همراه سایر بازیکنان تیم ملی ژاپن دوشنبه شب در تمرینی عمومی در ورزشگاه «جیودیس پارک» نشویل، خانه باشگاه نشویل در لیگ MLS آمریکا، شرکت کرد. این تیم ساعاتی پیش از برگزاری تمرین وارد این شهر شده بود.

ژاپن قرار است نخستین دیدار خود در جام جهانی را روز یکشنبه مقابل هلند در شهر آرلینگتون ایالت تگزاس و در چارچوب رقابت‌های گروه F برگزار کند.

بیش از پنج هزار هوادار در ورزشگاه حضور داشتند تا تمرین سامورایی‌های آبی را از نزدیک تماشا کنند. برخی از این تماشاگران از ژاپن به آمریکا سفر کرده بودند و برخی دیگر نیز از شهرهای مختلف آمریکا از جمله میشیگان، آتلانتا و آستین خود را به نشویل رسانده بودند. بازیکنان ژاپن در پایان تمرین نیز با اهدای یادگاری و هدایا به هواداران از حمایت آن‌ها قدردانی کردند.

در میان حاضران، تاکورو کایا و پسرش یوهی که از کارولینای شمالی به نشویل سفر کرده بودند، با لباس‌های تیم ملی ژاپن در ورزشگاه حاضر شدند. کایا گفت بازیکن محبوب پسرش کائورو میتوما، وینگر برایتون، است که به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ از فهرست نهایی ژاپن کنار گذاشته شده، اما او همچنان برای دیدن دیگر ستاره‌های تیم از جمله جونیا ایتو هیجان‌زده است.

این پدر و پسر همچنین قصد دارند برای تماشای مسابقات ژاپن به منطقه دالاس سفر کنند و امیدوارند تیم کشورشان در این دوره از رقابت‌ها مسیر طولانی و موفقی را طی کند. کایا در این باره گفت: «از حضور در اینجا بسیار هیجان‌زده و باانگیزه هستیم.»

ژاپن برای هشتمین دوره متوالی در جام جهانی حضور دارد و امیدوار است برای سومین تورنمنت پیاپی از مرحله گروهی صعود کند. این تیم در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با شکست آلمان و اسپانیا دو شگفتی بزرگ رقابت‌ها را رقم زد.

با این حال، سامورایی‌ها در مرحله یک‌هشتم نهایی و پس از شکست در ضربات پنالتی برابر کرواسی، از ادامه مسابقات بازماندند. اکنون هدف بعدی آن‌ها عبور از این مرحله و ثبت بهترین عملکرد تاریخ فوتبال ژاپن در جام جهانی است.

در همین حال، بازیکنان ژاپن در نخستین روزهای حضور خود در آمریکا با شرایط آب‌وهوایی گرم و مرطوب نشویل نیز مواجه شدند. بارش شدید و طوفان پیش از تمرین باعث افزایش رطوبت هوا شده بود.

زیون سوزوکی، دروازه‌بان ژاپن، با اشاره به شرایط جوی گفت: «پیش از این در مکزیک تمرین کرده‌ایم و آنجا هم هوا بسیار گرم بود. آمریکا هم شرایط مشابهی دارد اما برای آن آماده شده‌ایم و مشکلی نخواهد بود.»

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