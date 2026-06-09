تغییر در یکی از پروندههای خبرساز دوپینگ فوتبال جهان
دادگاه حکمیت ورزش (CAS) با پذیرش بخشی از اعتراض بوریس سسپدس، ملیپوش بولیوی، محرومیت او به دلیل نقض قوانین دوپینگ را از دو سال به ۱۵ ماه کاهش داد.
به گزارش ایلنا، دادگاه حکمیت ورزش (CAS) روز دوشنبه اعلام کرد محرومیت بوریس سسپدس، هافبک تیم ملی بولیوی، به دلیل تخلف دوپینگ از دو سال به ۱۵ ماه کاهش یافته است.
سسپدس که سابقه بازی برای باشگاه ایوردون-اسپورت سوئیس و تیم ملی بولیوی را در کارنامه دارد، پس از دیدار مرحله انتخابی جام جهانی مقابل اروگوئه در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۵ در آزمایش دوپینگ شرکت کرد. این مسابقه در شهر الآلتو بولیوی و در ارتفاعی قابل توجه از سطح دریا برگزار شده بود.
در نمونه این بازیکن ماده «استازولامید» شناسایی شد؛ مادهای که در فهرست مواد ممنوعه قرار دارد و بهعنوان داروی مُدر و عامل پنهانکننده سایر مواد ممنوعه شناخته میشود.
کمیته انضباطی فیفا در آگوست ۲۰۲۵ سسپدس را به دو سال محرومیت محکوم کرد. البته مدت محرومیت موقت او از ۱۴ می ۲۰۲۵ نیز در این حکم لحاظ شده بود.
این بازیکن پس از صدور رأی، پرونده را به دادگاه حکمیت ورزش ارجاع داد و در دفاع از خود اعلام کرد ماده ممنوعه از طریق دارویی وارد بدنش شده که از سوی کادر پزشکی تیم ملی برای درمان عوارض ناشی از بیماری ارتفاعزدگی تجویز شده بود. به گفته او، در زمان مصرف دارو به دلیل شرایط جسمانی نامساعد قادر به بررسی دقیق داروی دریافتی نبوده است.
پس از برگزاری جلسه رسیدگی در ماه ژانویه، داور پرونده در CAS به این نتیجه رسید که اگرچه سسپدس مرتکب نقض مقررات ضد دوپینگ شده، اما با توجه به شواهد موجود توانسته با احتمال قابل قبول اثبات کند که منشأ ماده ممنوعه به احتمال زیاد داروی تجویزشده از سوی کادر پزشکی بوده است.
در بیانیه CAS آمده است: «بر این اساس، داور پرونده تشخیص داد که محرومیت ۱۵ ماهه با شرایط و ابعاد این پرونده تناسب دارد و تصمیمی مناسب محسوب میشود.»
دادگاه همچنین اعلام کرد اعتراض این بازیکن بهطور جزئی پذیرفته شده و مدت محرومیت او با احتساب زمان سپریشده از محرومیت موقت از ۱۴ می ۲۰۲۵ اصلاح شده است.