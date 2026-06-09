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دبیرکل فیفا پس از ورود تیم ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ با هیئت ایرانی گفتگو کرد

دبیرکل فیفا پس از ورود تیم ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ با هیئت ایرانی گفتگو کرد
کد خبر : 1796400
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مایاس گرافستروم، دبیرکل فیفا و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، پس از استقرار تیم در مکزیک به صورت آنلاین با هم صحبت کردند.این گفتگوی بسیار سازنده بر هموار کردن حضور ایران در مسابقات متمرکز بود

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،  مایاس گرافستروم، دبیرکل فیفا و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، پس از استقرار تیم در مکزیک به صورت آنلاین با هم صحبت کردند.این گفتگوی بسیار سازنده بر هموار کردن حضور ایران در مسابقات متمرکز بود.این مذاکرات پس از دیدار حضوری ماه گذشته در استانبول ترکیه انجام می‌شود.

دبیرکل فیفا، پس از ورود تیم ملی ایران به بیست و سومین دوره جام جهانی فوتبال، گفتگوی مثبتی با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، انجام داد.

دبیرکل فیفا پس از ورود تیم ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ با هیئت ایرانی گفتگو کرد

پس از آنکه کاروان ایران در اردوی اختصاصی خود در جام جهانی، در مرکز «شولوئیتسینتله» شهر تیخوانا در مکزیک مستقر شد، آقای گرافستروم و آقای تاج در یک جلسه آنلاین با یکدیگر گفتگو کردند. این گفتگو پس از مذاکرات سازنده‌ای انجام می‌شود که ماه پیش در استانبول ترکیه برگزار شده بود.

محور این بحث، هماهنگی و برنامه‌ریزی برای تضمین حضور روان و بدون مشکل ایران در این رقابت‌ها بود.

دبیرکل فیفا گفت: «مهدی تاج و من گفتگوی بسیار پرباری داشتیم، درست مانند زمانی که در استانبول رو در رو با هم ملاقات کردیم. حالا که تیم در مکزیک است، فیفا به گفتگو و همکاری با فدراسیون فوتبال ایران ادامه خواهد داد تا تجربه تیم و هیئت همراه مثبت باشد و همه شرایط لازم برای رقابت در زمین را داشته باشند. ما با هم به آینده و هفته‌های پیش رو امیدواریم.»

تیم ملی ایران در گروه G قرار گرفته و به ترتیب با تیم‌های نیوزیلند (۱۵ ژوئن، لس‌آنجلس)، بلژیک (۲۱ ژوئن، لس‌آنجلس) و مصر (۲۶ ژوئن، سیاتل) بازی می‌کند.

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